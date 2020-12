Patty Jenkins aseguró que Wonder Woman 3 no estará ambientada en el pasado

Wonder Woman 1984 todavía no logra estrenarse en varios países, sin embargo, después del debut de la película en Estados Unidos el foco de la directora Patty Jenkins ya está en la próxima entrega de las aventuras de la amazona.

Después de todo, durante la misma semana que Wonder Woman 1984 se estrenó en los cines estadounidenses y HBO Max, Warner Bros. confirmó los planes para una tercera película de la heroína que nuevamente será dirigida por Jenkins y contará otra vez con Gal Gadot en el rol de Diana.

Así, aunque aún es muy pronto para hablar sobre la trama de Wonder Woman 3, Jenkins ha aprovechado las entrevistas sobre Wonder Woman 1984 para anticipar rasgos generales de la propuesta de la secuela y particularmente, durante una entrevista con Den of Geek, la directora reafirmó que, a diferencia de sus predecesoras, Wonder Woman 3 no estará ambientada en el pasado.

“No pienso volver a situarla en el pasado, porque ¿adónde vas a ir?”, señaló Jenkins (vía /Film). “Tienes que seguir adelante. Definitivamente es una historia contemporánea. Esto es todo lo que puedo decir. Dónde la podremos y cómo se resolverá, eso no lo he definido del todo“.

La ambientación de Wonder Woman en la Primera Guerra Mundial y de Wonder Woman 1984 en la década de los ‘80 habían permitido que la historia de Diana se contara sin abordar qué estaba pasando en el presente de esa Tierra de las películas de DC.

En ese sentido, tendremos que esperar para ver cómo lidiará con ese aspecto Wonder Woman 3 ya que, de acuerdo a lo que había establecido anteriormente DCFilms, las aventuras de la amazona se desarrollan en el mismo mundo que las historias de héroes como Aquaman y The Flash.

Por otra parte, mientras aún no hay muchas certezas sobre la trama de la próxima película, en un antecedente que podría incluir un pequeño spoiler de Wonder Woman 1984, Jenkins además comentó que Cheetah podría volver en la siguiente película. “Puede que haya más por venir (para Barbara) o no”, dijo la directora.