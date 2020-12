Warner Bros. anuncia Wonder Woman 3 tras calificar como un éxito el estreno de ‘WW84’

Han pasado tan sólo un par de días desde el estreno de Wonder Woman 1984 en cines y a través de HBO Max, y desde Warner Bros. anunciaron que acelerarán una tercera entrega de la saga, para la cual regresará Gal Gadot en el papel de Diana Prince y Patty Jenkins escribiendo y dirigiendo el filme.

La información fue dada a conocer por Toby Emmerich, jefe de Warner Bros, a través de un comunicado, donde señaló que “Vemos que los fans de todo el mundo continúan disfrutando de las aventuras de Diana Prince después del fin de semana de estreno de ‘Wonder Woman 1984’, así que estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestras Wonder Women reales, Gal y Patty”.

Según agrega, con la siguiente entrega se pondrá una conclusión a “la trilogía cinematográfica planificada durante mucho tiempo”.

Wonder Woman 1984, se estrenó de forma simultánea en cines y a través de HBO Max, en los lugares donde se encuentra disponible, y en Estados Unbidos recaudó casi 17 millones de dólares en los 2100 cines en los que se proyecto, de igual forma rompió récords en la plataforma de streaming superando todas las expectativas.

Según reportes de WarnerMedia (vía Deadline), casi la mitad de los suscriptores del servicio vio la película en el día de su estreno, junto con los millones de usuarios que tienen acceso a través de servicios asociados. Sumado a esto, las horas de visualización durante la jornada de estreno fueron del triple en comparación a un día normal en la plataforma.