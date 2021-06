Paul Bettany inicialmente sintió arrepentimiento por su trolleo sobre el cameo de WandaVision

Cuando Paul Bettany comenzó a hablar sobre una aparición sorpresa en el final de WandaVision, los fanáticos no tardaron en elaborar todo tipo de teorías que apuntaban desde un cameo de Doctor Strange hasta el debut de los X-Men en el MCU.

Pero finalmente nada de eso sucedió y aunque la serie efectivamente desechó una aparición de Strange, en realidad Bettany solo estaba bromeando sobre el debut del Vision blanco.

Por supuesto, el trolleo de Bettany generó todo tipo de reacciones entre los fans y aparentemente incluso el propio actor tardó en llegar a un consenso sobre las consecuencias de su broma.

Después de todo, en una entrevista con The Playlist, Bettany contó que inicialmente estaba arrepentido con la promoción que hizo para la aparición del Vision blanco

“He tenido todo tipo de sentimientos al respecto”, explicó Bettany cuando fue consultado sobre si estaba arrepentido por el trolleo. “Inicialmente, fue un gran arrepentimiento porque la gente comenzó a, pensé que era una broma realmente divertida y estaba satisfecho conmigo mismo, y luego la gente decía: ‘¿Será Patrick Stewart?’ Y luego dije: ‘Dios mío, es una buena idea. Oh, Dios mío, la gente va a estar tan decepcionada cuando se den cuenta de que soy yo nuevamente’.

Pero parece que Bettany no se quedó en ese arrepentimiento y todas sus preocupaciones al respecto habrían desparecido después de una conversación con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

“(...) Al final, hablé con Kevin Feige al respecto y él pensó que era una broma realmente buena, una broma realmente divertida”, señaló Bettany. “Y no fue demasiado contraproducente. Por un segundo, pensé: ‘Oh, no. ¿Qué he hecho?’ Pero sí. Así que tuve todo tipo de sentimientos al respecto”.

En ese sentido, parece que Bettany aprendió una lección sobre generar expectativas porque cuando le preguntaron por el futuro del Vision creado por S.W.O.R.D, el actor no comprometió nada.

“No tengo un contrato. No lo sé. No lo sé en absoluto”, dijo el actor antes de añadir que WandaVision se está promocionando como una serie limitada para los Emmy. “No parece que (WandaVision) vuelva a suceder. Quiero decir, supongo que sería difícil presentar al Vision blanco y no tratar con él de alguna manera, pero no lo hemos discutido”.