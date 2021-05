Marvel Studios confirmó que Doctor Strange tenía que ver con los comerciales y que su cameo fue eliminado de WandaVision

Desde que WandaVision presentó su primer episodio los fanáticos comenzaron a elaborar teorías respecto a lo que podría suceder en la serie y, por cortesía del trolleo de Paul Bettany, muchas de esas especulaciones tenían que ver un supuesto gran cameo en el final del programa.

Así, entre varios fanáticos se instaló la idea de que Benedict Cumberbatch aparecería como Doctor Strange en la conclusión de la serie. Todo para ayudar a resolver la situación que Wanda había desencadenado y, por supuesto, aprovechar de preparar el camino para lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, aunque en última instancia Bettany estaba bromeando y el anticipado cameo solo era una forma de promocionar al encuentro entre el Vision de Westview y el Vision Blanco, recientemente Kevin Feige confirmó que efectivamente existieron planes para un cameo de Doctor Strange en WandaVision.

En una entrevista con la revista Rolling Stone (vía /Film) Feige explicó que se había contemplado una aparición de Doctor Strange en el final de WandaVision y eso había pasado más allá de la etapa de las ideas porque Marvel Studios incluso había cerrado un acuerdo con Cumberbatch para que apareciera en el último episodio de la serie.

La propuesta del cameo de Doctor Strange aparentemente no era que el personaje solo llegara de sorpresa en el último minuto del programa, ya que se explicó que los comerciales sobre el pasado de Wanda en realidad “estaban destinados a ser mensajes enviados a Wanda por Doctor Strange, mientras él también intentaba romper su fabricación de sitcom”, según recoge /Film.

No obstante, el equipo detrás de WandaVision decidió reescribir esa parte de la trama. Todo porque, según el presidente de Marvel Studios, no querían que una aparición del Hechicero Supremo disminuyera el rol de Wanda en su propia historia.

“Algunas personas podrían decir: ‘Oh, hubiera sido genial ver a Doctor Strange’. Pero eso le habría quitado a Wanda. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para pasar a la próxima película- aquí está el tipo blanco: ‘Déjame mostrarte cómo funciona el poder’”, dijo Feige.

Considerando cómo se desarrolló el final de WandaVision resulta intrigante preguntarse cómo podrían haber marchado las cosas con la presencia de Doctor Strange. Sin embargo, aunque la reunión entre el Hechicero Supremo y Scarlet Witch no ocurrió en la serie, el próximo año ambos finalmente se encontrarán en el contexto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.