Paul Feig dirigirá la adaptación de The School For Good And Evil para Netflix

Netflix ya encontró al director para uno de sus nuevos proyectos en el ámbito de la fantasía. De acuerdo a Deadline, el streaming aseguró a Paul Feig para dirigir la película de The School For Good And Evil.

Dicho proyecto está basado en el libro del mismo nombre creado por Soman Chainani y que representa la primera entrega de la saga que consta de de seis libros y cuya última entrega, The School of Good and Evil: One True King, será publicada el 2 de junio,

A grandes rasgos The School of Good and Evil sigue la historia de Sophie y Agatha, dos mejores amigas que descubren la escuela donde los personajes de los cuentos de hadas entrenan para convertirse en héroes y villanos.

El guión de la película será escrito por David Magee (Mary Poppins Returns) y Laura Solon (Let It Snow).

“Conseguir que uno de tus directores favoritos adapte tu libro a una película para Netflix es un honor y un sueño”, dijo Chainani. “Paul Feig es un cineasta brillante y un maestro del tono, un ajuste perfecto para los giros y vueltas de The School For Good and Evil. No tengo dudas de que hará un verdadero clásico de cuento de hadas ".

Por su parte, Feig comentó que está “realmente emocionado de dar vida a este increíble, conmovedor, divertido y poderoso mundo que Soman creó en sus maravillosos libros”.