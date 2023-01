Paul Mescal interpretará al protagonista de Gladiador 2

Gladiador 2 ya encontró a su actor principal. Después de algunas escuetas actualizaciones sobre el desarrollo de la película, este viernes Deadline destapó uno de los anuncios más importantes respecto a la esperada secuela y es que Paul Mescal (Normal People) está negociando para dar vida al protagonista.

Si el trato se concreta Mescal será el encargado de interpretar a Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino Commodus (Joaquin Phoenix) en esta nueva película que estará ambientada varios años después del final de Gladiador y seguirá al personaje ya como un adulto que quedó con una “fuerte impresión” de Maximus (Russell Crowe).

El papel de Lucius en Gladiador 2 habría sido muy cotizado por varios actores y según según Borys Kit de The Hollywood Reporter intérpretes como Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden y Timothée Chalamet intentaron quedarse con el rol. Pero en última instancia Mescal fue la elección de Ridley Scott después de una favorable reunión.

Gladiador 2 será dirigida y producida por Ridley Scott en base a un guión escrito por David Scarpa (All the Money in the World). Todo mientras Janty Yates y Arthur Max volverán a estar a cargo del diseño de vestuario y el diseño de producción respectivamente.

Se espera que Gladiador 2 comience su rodaje en mayo de este año.