Payday 3 alcanza los 3 millones de jugadores y los problemas de emparejamiento ya estarían solucionados

Desde Starbreeze, el estudio desarrollador de Payday 3 han dado a conocer que el juego ha alcanzado los tres millones de jugadores, a la vez que dieron a conocer que los problemas que habría para el emparejamiento ya estarían solucionados.

Tobias Sjögren, CEO de Starbreeze Entertainment, dio a conocer en una publicación en el sitio del desarrollador que ”Me gustaría agradecer a nuestros jugadores la paciencia que nos han mostrado”.

“Nuestra comunidad es el motor que impulsa tanto nuestros juegos como nuestra empresa. Realmente no necesito repetir que este no fue el comienzo que queríamos, pero al mismo tiempo, nuestro modelo de negocio es un maratón y no una carrera corta y Continuaremos incansablemente construyendo PAYDAY 3 más grande y mejor para ofrecer el mayor valor posible a nuestros jugadores”.

Cabe mencionar que el juego tiene programada una serie de actualizaciones para lo que queda del año, así como nuevo contenido en noviembre próximo.