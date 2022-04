Pedro Pascal no quiere imitar demasiado al Joel de los videojuegos en la serie de The Last of Us

Hasta la fecha HBO solo ha revelado un simple vistazo a la serie de The Last of Us, por lo que la mayoría de los datos que existen sobre el programa han llegado por cortesía de filtraciones, imágenes del rodaje y declaraciones de los distintos involucrados en esta adaptación de la famosa saga de videojuegos de Naughty Dog.

Así, mientras todavía faltaría un buen tiempo para el estreno de la serie, Pedro Pascal aprovechó la promoción de The Unbearable Weight of Massive Talent para tantear un nuevo aspecto de la producción que encabezará en el papel de Joel.

Pascal habló con GQ a propósito de su nueva película con Nicolas Cage y en ese contexto inevitablemente fue consultado sobre The Last of Us. Sin mediar una pregunta específica, el actor de The Mandalorian reveló que todavía no completa el título original de 2013.

“¿Jugaste el juego?”, le preguntó Pascal al entrevistador. “Es muy triste, no tengo ninguna habilidad. Lo intenté, ya sabes. Y luego fue solo cuestión de minutos antes de que tuviera que entregárselo a mi sobrino. Realmente se necesita un tipo específico de habilidad, y yo no la tengo”.

Considerando que Pascal tendrá la misión de encarnar a Joel en la serie de The Last of Us sería sencillo imaginar que el actor buscó alguna forma de ver cómo se desarrollaba el juego. No obstante, él mismo reveló que eso no fue así y en última instancia optó por distanciarse de ese título para no afectar su actuación.

“Observé todo el tiempo que pude ese día (con su sobrino) y luego tuve que irme de Florida. Encontré a Joel muy impresionante, encontré que todo era una experiencia visualmente impresionante. Y luego me preocupé de querer imitar demasiado, lo que creo que podría ser correcto en algunas circunstancias, y luego un error en otras”, señaló el actor. “Así que solo quería crear una distancia saludable, y que eso estuviera más en manos del( coguionista del programa) Craig Mazin y (el escritor del juego y co-guionista del programa) Neil Druckmann”.

Aunque películas como Sonic han cambiado un poco las cosas, la historia de las adaptaciones de videojuegos no es sencilla. Sobre todo para apuestas que tuvieron un éxito y una historia tan memorable como The Last of Us. Pero aparentemente Pascal confiaría en la serie por lo que comparó su propuesta con su otro gran proyecto televisivo: The Mandalorian.

“Hay una forma muy, muy creativa de honrar lo que es importante y también de preservar lo que es icónico para la experiencia del videojuego, y también (de incluir) cosas que no necesariamente esperarías. Y luego las direcciones que esperarías que siguiera, y puede que no... están haciendo cosas realmente inteligentes, es todo lo que puedo decir”, indicó el actor.

“Es similar a la forma en que Jon Favreau y Dave Filoni tratan a The Mandalorian, en cómo (Mazin y Druckmann) tratan a The Last of Us: está en buenas manos porque les encanta. Bueno, claramente Neil creó el videojuego, pero a Craig le encanta. Así que realmente está hecho para las personas que lo aman”, añadió. “Y hay una narración muy intensa para personas que pueden estar menos familiarizadas”.

The Last of Us aún no tiene una fecha de estreno, pero además de Pascal como Joel contará con Bella Ramsey como Ellie.