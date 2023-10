Película de Star Wars de Guillermo del Toro se centraba en Jabba the Hutt

Desde hace un tiempo es que se sabe que Guillermo del Toro estuvo cerca de dirigir una película de Star Wars y ahora es que el director se ha referido al cancelado proyecto dando a conocer que este se centraba en el personaje de Jabba the Hutt.

En conversación con Collider es que el director se refirió al proyecto mencionando que simplemente es uno de esos “guiones que desaparece”.

“Ya sabes, en el último momento las cosas desaparecen. Me ha ocurrido muchas, muchas, muchas veces. Teníamos el ascenso y caída de Jabba the Hutt, estaba súper feliz, estábamos haciendo muchas cosas. Y de repente, ya sabes: no es mi propiedad, no es mi dinero. Es uno de esos 30 guiones que desaparecen”, señaló.

A pesar de esto, el director ve el lado positivo de la situación apuntando que “Diseñamos un gran mundo y grandes cosas. Aprendimos. Así que nunca puedes estar desagradecido con la vida. Puedes aprender algo de cualquier cosa que te presente la vida. Confío en el universo. Cuando algo no sucede, digo, “¿por qué?”. Intento tener un diálogo conmigo mismo, “¿por qué sucedió eso?”. Y cuanto más nadas contra la corriente con el universo, menos te das cuenta de dónde estás yendo”.

Cabe recordar que el personaje de Jabba the Hutt tuvo su primera aparición en Star Wars: A New Hope y perdió la vida en El Reporno del Jedi a manos de Leia.