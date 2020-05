Películas de Rebuild of Evangelion suman más de 20 millones de reproducciones en Youtube

Hace un par de semanas los tres películas que hasta la fecha conforman Rebuild of Evangelion fueron publicadas por el estudio Khara a través de Youtube. Estas estuvieron disponibles hasta el pasado 3 de mayo, y según fue dado a conocer a través de la cuenta de Twitter de Evangelion, alcanzaron la increíble cifra de 23.79 millones de visualizaciones.

Los tres filmes estuvieron disponibles por un total de 14 días, desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo, y en tan sólo sus primeras 15 horas ,Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, ya acumulaba más de un millón de reproducciones. Tras una semana, los tres filmes sumaban 10 millones de reproducciones, y para cuando finalizó el periodo es que ya superaban los 20 millones.

De las tres la que tuvo más visualizaciones, fue la segunda entrega, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, con 8.07 millones de reproducciones, siendo seguida por el tercer filme, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, con 7.98 reproducciones. En cuanto a la primera entrega, esta alcanzó las 7.74 reproducciones.

Cabe mencionar que la cuarta película, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, tenía programado su estreno en Japón para el próximo 27 de junio, pero finalmente fue pospuesto debido a la emergencia que se vive a nivel mundial producto del coronavirus.