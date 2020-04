Películas de Rebuild of Evangelion se encuentran disponibles de forma gratuita en Youtube

Las tres películas que conforman de Rebuild of Evangelion se encuentran disponibles de forma gratuita durante tiempo limitado, ante la situación que afecta al mundo producto del coronavirus.

Desde Studio Khara decidieron subir las tres películas, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, and Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, a Youtube, donde se encontrarán disponibles hasta el próximo 30 de abril.

Las películas también se encuentran disponibles a través de la aplicando de la franquicia ‘Eva Extra’, desde donde se encuentran desde el sábado pasado.

Actualmente el primer filme supera las 3 millones de reproducciones en Youtube, mientras que la segunda cuenta con más de dos millones y la tercera poco más de 1,7 millones.

Acá te dejamos los enlaces a cada una de estas: