Peter Dinklage defendió el final del Game of Thrones y argumentó que los fanáticos se molestaron simplemente porque ya no tendrían más episodios

Pese a que ya estamos en la cuenta regresiva de este 2021 y HBO quiere que comiencen a pensar en lo que será House of The Dragon, el final de Game of Thrones sigue dando que hablar.

Así, aunque ya han pasado casi tres años desde la conclusión de la serie, recientemente Peter Dinklage defendió la divisiva conclusión de la historia de Westeros.

En una entrevista con The New York Times, el actor que interpretó a Tyrion Lannister fue consultado respecto a la petición que George R.R. Martin, el autor de los libros que inspiraron la serie, habría hecho para que Game of Thrones se extendiera por dos temporadas más.

Dinklage, quién participó en todas las temporadas de la serie, respondió directamente a la pregunta y no solo señaló que cree que Game of Thrones terminó en el minuto preciso, sino que también planteó una teoría respecto al enojo de los fanáticos.

“Era el momento adecuado. Ni menos, ni más. No quieres agotar tu bienvenida, aunque no estoy seguro de que ese programa pudiera haberlo hecho. Pero creo que la razón por la que hubo una reacción violenta sobre el final es porque (los fans) estaban enojados con nosotros por romper con ellos”, dijo Dinklage. “Estábamos saliendo del aire y ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche. Querían más, así que reaccionaron contra eso”.

“Tuvimos que terminar cuando lo hicimos porque en lo que el programa era realmente bueno era en romper nociones preconcebidas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes se convirtieron en villanos. Si conoces la historia, cuando sigues el progreso de los tiranos, no comienzan como tiranos. Estoy hablando de, alerta de spoiler, lo que sucedió al final de Game of Thrones con ese cambio de personaje”, añadió el actor. “Es gradual y me encantó cómo el poder corrompió a estas personas. ¿Qué le sucede a tu brújula moral cuando prueba el poder? Los seres humanos son personajes complicados, ¿sabes?”.

Si han revisado las redes sociales durante los últimos dos años probablemente ni siquiera tienen que haber visto Game of Thrones para entender que mucha gente quedó molesta con el final de la serie y en particular con cómo se resolvió toda la historia en torno al Trono de Hierro y las historias de Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Pero Dinklage no cree que el final sea malo e indició que sería algo en la línea de lo que siempre propuso la serie.

“Querían que los blancos guapos cabalgaran juntos hacia la puesta de sol. Por cierto, es ficción. Hay dragones en él. Sigan adelante”, señaló el actor entre risas. “No, pero el programa subvierte lo que piensas, y eso es lo que me encanta de él. Sí, se llamaba Game of Thrones, pero al final todo el diálogo cuando la gente se me acercaba en la calle era: ‘¿Quién se va a sentar en el trono?’ No sé por qué esa era su conclusión, porque el programa realmente era más que eso”.

“Uno de mis momentos favoritos fue cuando el dragón quemó el trono porque acabó con toda esa conversación, lo cual es realmente irreverente y brillante en nombre de los creadores del programa: ‘Cállate, no se trata de eso’. Constantemente hacían eso, donde pensabas una cosa y te entregaban otra. Todos tenían sus propias historias mientras veían ese programa, pero creo que nadie tenía (una historia) tan buena como la que entregó el programa”, concluyó.

Dinklage no es el primer integrante del elenco de Game of Thrones que defiende la conclusión de la serie y, aunque figuras como Emilia Clarke han tenido comentarios un poco más matizados, actores como Iwan Rheon y Sophie Turner han argumentado a favor del cierre del programa.