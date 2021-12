Peter está cara a cara con tres villanos en los nuevos pósters de Spider-Man: No Way Home

Cuando varios fanáticos ya comenzaron la cuenta regresiva para el estreno de la película, Sony dio a conocer tres nuevos pósters de Spider-Man: No Way Home.

Estos afiches son bastante mejores que algunos de los pósters anteriores de la película y aunque no muestran directamente a Spidey tantean los enfrentamientos del arácnido con el Electro de Jamie Foxx, el Duende Verde de Willem Dafoe y el Doc Ock de Alfred Molina.

Foxx, Dafoe y Molina repetirán los papeles de enemigos de Spider-Man que interpretaron en las sagas anteriores del arácnido en el marco de esta nueva película que abordará el tema del Multiverso y también contará con al menos dos villanos más de la mano de Lizard y Sandman.

Pero hasta ahora ni Lizard ni Sandman han recibido sus propios afiches y aparte de las imágenes anteriores, durante esta jornada solo se lanzó un nuevo póster para las funciones de No Way Home en IMAX.

Spider-Man: No Way Home fue dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Far From Home) y comenzará a presentarse el 15 de diciembre en países como Chile.