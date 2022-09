Pixar quería profundizar en la dinámica entre el Rayo McQueen y Mate con la nueva serie Cars on the Road

Durante la versión más reciente del Disney Plus Day, el streaming no solo sumó a su catálogo apuestas como Thor: Love and Thunder y el remake live-action de Pinocho, sino que también estrenó la nueva entrega de la franquicia Cars.

Pero aunque Disney no dudó en realizar tres películas de Cars, esta vez el estudio no intentó concretar otra apuesta para el cine y decidió continuar con el crecimiento de la saga del Rayo McQueen de la mano de una nueva serie llamada Cars on the Road.

Como pueden deducir en base al nombre del programa- que es Cars: Aventuras en el camino en español-, esta serie sigue las aventuras del Rayo McQueen y su mejor amigo, Mate, mientras realizan un viaje para asistir al matrimonio de la hermana de Mate (sí, Mate tiene una hermana).

Así, aunque hay un hilo conductor en la historia, cada uno de los episodios de Cars on the Road ofrece una aventura distinta y en su desarrollo incluye guiños a apuestas como El Resplandor y Mad Max: Fury Road.

En la antesala del estreno de Cars on the Road en Mouse tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia de prensa sobre la serie, donde el co-director del programa, Bobby Podesta, explicó que esta apuesta destacaría en la franquicia de Cars porque “es una forma diferente de tomar ese mundo”.

“Tiene una sensación diferente a la de las películas o incluso a los cortos individuales que hicimos. Porque aunque todos son (los episodios) son como (...) pequeñas miniaventuras, todos están unidos”, dijo Podesta.

Pero ¿cuál esa columna vertebral de Cars on the Road? Aunque sería sencillo imaginar que solo es el viaje, los directores sostienen que el punto central de esta apuesta es la dinámica entre el Rayo McQueen y Mate.

“Nuestras piedras angulares son el Rayo McQueen y Mate y los sometemos a pruebas en diferentes escenarios y vemos cómo se desarrollan sus personalidades. Y creo que es muy divertido”, dijo Steve Purcell, otro de los directores de esta serie de Cars.

“No sé si McQueen y Mate han pasado tanto tiempo juntos continuamente en ninguna de nuestras historias. (...) Pero, ya sabes, los juntamos totalmente como si estuvieran en un viaje por carretera juntos. Y así, algunas veces no siempre se llevan bien. Entonces, los tenemos discutiendo a veces y no se llevan bien entre ellos. Y creo que podemos ver, ya sabes, nuevos aspectos de sus personalidades gracias a eso”, añadió.

“Podemos ver a McQueen siendo un sabelotodo, pero luego es derribado en la casa embrujada porque está obligado a tener que quedarse en ese lugar en el que Mate no quería quedarse. Entonces podemos probar algunas cosas diferentes con ellos y ver aspectos de ellos que tal vez no pudimos ver antes”, finalizó.

Si bien Cars on the Road le entregó al equipo creativo la posibilidad de realizar cosas nuevas, también les permitió volver a lo que consideran una base de la saga: la musica.

Después de todo uno de los episodios de Cars on the Road implica una escena musical y, según Bobby Podesta, esa es una forma de seguir con la tradición musical que “Life is a Highway” instaló en la primera película de McQueen y compañía.

“La música ha sido parte del mundo de Cars desde la primera película. Es una especie de parte integral de ella. Sabes, todavía tenemos gente cantando’ Life is a Highway’ o cualquiera de las canciones de la primera película”, dijo Podesta. “Y queríamos que la música también fuera parte de esto. Y, ya sabes, para ‘Trucks’ todo comenzó con Steve(Purcell) escribiendo un episodio musical sobre Mate en esta especie de parada de camiones de ensueño febril y lo que sucedería allí”.

En su versión en inglés Cars of the Road nuevamente contó con Larry The Cable Guy como la voz de Mate y Owen Wilson como el Rayo McQueen, por lo que tras su trabajo en tres películas y otras producciones como esos personajes aparentemente la colaboración entre ambos sería muy sencilla.

“Quiero decir, sé qué está pensando Owen y hacia dónde va Owen con sus inflexiones y él conoce mis inflexiones. Entonces, cuando arroja algo, creo que tiene en mente cómo responderá Mate a eso y tiene toda la razón. Cuando estoy haciendo mis voces y el guión de Owen está frente al mío, cuando su línea está frente a la mía, ya sé cómo lo dijo Owen sin siquiera escucharlo porque he trabajado con él muchas veces”, comentó el actor tras Mate.

Cars on the Road fue dirigida por Steve Purcell, Bobby Podesta, Brian Fee y ya está disponible en Disney Plus.