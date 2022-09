Pixar reveló la primera imagen de Elemental

Pixar ya nos hizo preocuparnos por juguetes, robots, emociones y monstruos, pero la compañía no planea detenerse y el próximo año quiere que nos encariñemos con un par de elementos.

Tiempo atrás Pixar anunció que su nueva película original se llamaría Elemental y se enfocaría en la historia de Ember y Wade, dos elementos bastante distintos (literalmente fuego y agua) que conviven en una ciudad con otros elementos.

Inicialmente Pixar solo reveló un logotipo y un sketch para Elemental, pero este viernes en la D23 el estudio compartió la primera imagen de la cinta y reveló que en su versión en inglés las voces de los protagonistas estarán en manos de Leah Lewis (The Half of It) y Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion).

¨Pero eso no es todo porque Pixar también presentó un teaser póster con la leyenda “los opuestos reaccionan”.

Elemental pretende estrenarse en cines durante junio de 2023, algo que no deja de ser llamativo considerando que al estreno en cines más reciente de Pixar, Lightyear, no le fue muy bien en su incursión en la pantalla grande.