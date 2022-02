PlayStation estaría preparando un importante Showcase para marzo

PlayStation tiene varios juegos en camino, y según recientes reportes Sony estaría preparando un Showcase para el mes de marzo, el cual contaría con importante información de algunos de los títulos venideros.

Cabe recordar que recientemente se lanzó Horizon Forbidden West, mientras que en camino se encuentra Gran Turismo 7, el 4 de marzo, Ghostwire: Tokyo el 25 de marzo y Forspoken el 24 de mayo, además títulos que permanecen sin fecha de lanzamiento como God of War: Ragnarok.

La información proviene desde dos insider, por un lado Tom Henderson, quien señaló que PlayStation debería estar preparando algo para marzo, a lo cual Nick Baker de Xbox Era, señaló que tienen un evento preparado para el mes, el cual se supon que es “el bueno”.

A pesar de que durante los últimos meses se han realizado State of Play centrados en diferentes juegos, Showcase no hay desde septiembre del año pasado, cuando se presentó el remake de Knight of the Old Republic, Spider-Man 2 y Wolverine de Insomniac Games.

Por el momento sin una confirmación oficial sólo queda seguir esperando para ver cuando PlayStation presentará sus próximos juegos.