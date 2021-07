PlayStation reveló anticipadamente a los juegos que llegarán a PS Plus en agosto

El sitio web de PlayStation se adelantó al anuncio oficial y durante esta jornada dio a conocer a los juegos que llegarán a PS Plus durante el próximo mes de agosto.

En una publicación que ya no está disponible, la página de la compañía señaló que Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 y Hunter’s Arena: Legends estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus desde el 3 de agosto.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville es un shooter en tercera persona debutó en 2019.

Por su parte, Tennis World Tour 2 obviamente es un simulador de tenis y recién fue lanzado durante el año pasado.

Todo mientras Hunter’s Arena: Legends es un nuevo battle royale que, aunque ya está disponible en Steam, debutará en PS4 y PS5 este 3 de agosto, el mismo día que llegará a PS Plus.