PlayStation también suspenderá temporalmente sus anuncios en Facebook e Instagram

El boicot publicitario contra Facebook sigue creciendo. Luego de que la semana pasada compañías como Honda y Unilever se sumaran a la campaña contra la red social impulsada por algunas organizaciones sociales de Estados Unidos, este jueves se reportó que PlayStation también se habría incorporado a aquella iniciativa.

De acuerdo a GamesIndustry.biz, PlayStation decidió sumarse a la campaña llamada #StopHateForProfit y dejará de mostrar anuncios y publicar otros contenidos en Facebook e Instagram temporalmente.

“En apoyo a la campaña #StopHateForProfit, hemos suspendido globalmente nuestra actividad en Facebook e Instagram, incluida la publicidad y el contenido no pagado, hasta finales de julio”, señaló la compañía. “Defendemos trabajar (y jugar) juntos para siempre”.

#StopHateForProfit es una campaña que arrancó a mediados de junio y es impulsada por organizaciones estadounidenses como The Anti-Defamation League, The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y Color Change.

De acuerdo sus organizadores, este boicot publicitario contra Facebook surgió como una respuesta a las políticas de la compañía ante la difusión de discursos de odio en sus plataformas.

En es sentido, aunque es preciso aclarar que las grandes compañías no son la principal fuente de ingresos de Facebook en materia de anuncios, este tipo de acciones por parte de empresas reconocidas ciertamente serviría para ejercer una presión médiatica contra la empresa de Mark Zuckerberg y sus comentadas reglas de contenido.