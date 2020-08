Pokémon Go finalizará su soporte para el iPhone 5S, el iPhone 6 y algunos equipos Android antiguos

Cuando Niantic implemente una nueva actualización de Pokémon Go en octubre, el popular juego para dispositivos móviles dejará de estar recibir soporte en algunos equipos.

Durante este lunes la compañía anunció que finalizará el soporte de Pokémon Go en smartphones y tablets con Android 5.0 (Lollipop), iOS 10 e iOS 11.

Por otra parte, pese a que ambos dispositivos cuentan con iOS 12, Niantic también informó que Pokémon Go dejará de recibir soporte en el iPhone 5S y el iPhone 6.

“En una próxima actualización de Pokémon GO en octubre, finalizaremos el soporte para Android 5, iOS 10 e iOS 11, así como para dispositivos iPhone 5s y iPhone 6. Los entrenadores con dispositivos que no se enumeran específicamente aquí no se verán afectados y no es necesario que realicen ninguna acción”, advirtió la cuenta oficial de Pokémon Go en un tweet al respecto.

La compañía no precisó por qué decidió dejar atrás a los equipos con esos sistemas operativos, pero probablemente las propias exigencias del juego y la longevidad de esos aparatos fueron factores en esa decisión.

Por otra parte, en una publicación en su blog Niantic aclaró que esto significa que los usuarios que jueguen Pokémon Go en esos equipos tendrán que buscar otros aparatos que sigan recibiendo soporte para continuar atrapando criaturas.

“Los entrenadores que usen los dispositivos afectados ya no podrán acceder a Pokémon GO, incluyendo a las PokeCoins acumuladas o los elementos recolectados en sus cuentas, cuando la actualización de la versión 0.189 entre en funcionamiento a mediados de octubre”, advirtieron los desarrolladores. “Recomendamos a los Entrenadores que utilicen cualquiera de los dispositivos enumerados a que consideren actualizarlos si desean seguir jugando Pokémon GO. Asegúrense de guardar la información de su cuenta y la contraseña en algún lugar para que puedan volver a iniciar sesión en un nuevo dispositivo”.

La actualización 0.189 de Pokémon Go será lanzada a mediados de octubre de 2020.