Por qué Elijah Wood es el modelo a seguir para jugar Animal Crossing

Todo parecía ser una mañana normal para Jessica, una jugadora de Animal Crossing: New Horizons, que como muchos dentro del título, pone mucha atención al reconocido mercado de los nabos. Como cada día, fue a la tienda de su isla para preguntar por el precio de compra del día y por sorpresa se dio cuenta que era bastante alto: 599 bayas por nabo. Por supuesto, como ya es costumbre para los jugadores que se dedican a beneficiarse de estos vegetales, colocó en su cuenta de Twitter el precio indicado, junto con una invitación para pedir por DM el código para llegar a su isla.

Hasta ahora, todo normal. Imaginamos que la casilla de Jessica se llenó de mensajes de jugadores de todo el mundo pero, para sorpresa de ella, un DM de una cuenta verificada se coló entre todos los pedidos: un mensaje privado del reconocido actor Elijah Wood.

Y no se trataba de un error ni de un impostor. Al parecer Elijah, al igual que los millones de jugadores que han comprado Animal Crossing en estas semanas, es un jugador del título de Nintendo buscando generar ganancias con su compra de nabos. Por supuesto que Jessica abrió las puertas de su isla e imaginamos que después de una muy tensa pantalla de carga, el avatar del actor -que se parece mucho, mucho- hizo su arribo en el aeropuerto digital.

Una visita que no solo sorprende por habernos confirmado que Wood está disfrutando del juego, sino que también demuestra una serie de comportamientos que todos los que viajamos de una isla a otra dentro del juego deberíamos imitar.

Si se fijan en la últimas imagenes, por ejemplo, Wood no solo llegó a hacer su transacción y listo, sino que se dió el tiempo de compartir con quienes estaban en la isla, además de visitarla y lanzar el siempre bien recibido “bonita isla”, que la verdad, nunca está de más.

Pero este tweet de cuatro fotos no es el único testamento que dejó la visita de Elijah Wood a esta isla. Para nada. Tanto Jessica como el resto de sus amigos que estaban allí documentaron varios momentos del viaje digital de Frodo para vender sus nabos.

Y como era de esperarse, el eterno cara de niño demostró ser tan amable que respetó toda la etiqueta del viajero de islas del juego. Por ejemplo, en lugar de ir y sacar frutas de los árboles, lo primero que hizo fue preguntar si podía hacerlo:

Y no, no es solo para que no te funen como el ladrón de las peras, si quieres recoger cualquier cosa: flores, frutas, conchitas, recetas, o materiales de construcción siempre es de buena cortesía preguntar si es que se puede hacer primero. Recordemos que todas son fuentes de ingreso y que cada uno tiene rutinas diferentes, por lo tanto no es que estén disponibles para tí solo por verlas.

No contento con ser increíblemente amable, Wood se dio el tiempo de compartir con todo el resto de gente que estaba allí: se sentaron alrededor de una fogata, se tomaron fotos, conversaron dentro de lo que se puede con la herramienta de Nintendo y se dio el tiempo hasta de aplaudir, el mayor gesto de aprobación dentro de la cultura de Animal Crossing.

El impacto de la visita fue tan grande que Jessica terminó diciendo que iba a poner esto en su curriculum:

Por supuesto hubo acompañantes que no estuvieron a la altura del momento, como relata este video donde se ve como una aldeana estornuda sobre el actor, algo que en tiempos de pandemia podría entenderse hasta como una agresión. Pero ni eso perturbó el ánimo de Elijah, a quien se le ve accediendo a su NookPhone probablemente para sacarse una foto con el grupo.

Ya finalizando la visita, el actor agradeció el momento, la estadía y la hospitalidad lanzando la siguiente frase, dentro del contexto que se trataba de un grupo de amigos fanáticos de The Last Jedi:

“Larga vida a Rian Johnson” es lo último que dijo Elijah Wood antes de irse del aeropuerto, una frase que podríamos empezar a usar incluso fuera del juego la mayor cantidad de veces posible. Pero ese es otro tema.

Lo importante es que cuando viajes a otra isla, ya sea para vender tus nabos o para conseguir un artículo raro, antes de hacer cualquier cosa preguntate lo siguiente: ¿Qué haría Elijah en mi lugar?