¿Por qué Marvel Studios retrasó estreno de cinco películas? Esta es la explicación de Kevin Feige

A comienzos de esta semana Marvel Studios sorprendió a sus fanáticos al anunciar que cinco películas contempladas para las próximos años tendrían nuevas fechas de estreno.

Estos cambios implican que los fanáticos del MCU tendrán que esperar un poco más para ver a producciones como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania. No obstante, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, sostiene que todo sería por una buena razón.

Durante la premiere de Los Eternos el productor detrás del MCU fue consultado directamente por el retraso en la fecha de estreno de esas películas y, después de bromear con el entrevistador, apuntó a que todo se debería a temas de producción.

“Son cambios de producción y modificaciones. Y, debido a que tenemos tantos espacios, podemos simplemente cambiarlos”, dijo Feige a Variety. “Todos los espacios de Marvel (en la grilla de estrenos de Disney) son iguales y solo estamos cambiando cuando salen (las películas)”.

“Y sí, (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) se ha movido seis semanas, así que en lugar de haber tres meses entre las películas de Marvel, habrá cinco meses entre las películas de Marvel y creo que todos podemos manejar eso”, añadió.

Considerando que durante 2022 y 2023 Marvel Studios planea seguir complementando sus estrenos cinematográficos con series para Disney Plus, un mayor tiempo de espera entre sus películas parece algo razonable para conservar a una franquicia que sigue creciendo.

Además, en cuanto al tema de la producción, las declaraciones de Feige siguen la línea previa de un reporte de Deadline al respecto donde se remarcó que este retraso en el debut de las próximas cintas del MCU es básicamente una postergación que usa fechas ya reservadas por el estudio.

“Esto no tiene nada que ver con un cambio en la estrategia de distribución de estas películas. No hay un estreno simultáneo en Disney +, ni los ejecutivos de Disney están inmediatamente preocupados por el futuro del mercado global”, dice el reporte. “Todo se debe a un efecto dominó que está ocurriendo con la producción y los cineastas. Algunos títulos están compitiendo con escenarios de finalización mientras que otros están en producción. Así es como Disney lo está resolviendo, y cuando lo piensas, la mayoría de las fechas ya estaban reservadas por el estudio para apuestas de Marvel; simplemente están moviendo títulos de un espacio a otro”.