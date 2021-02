Post Malone publica la primera canción en el marco del 25° Aniversario de Pokémon

Durante la jornada de hoy Post Malone dio a conocer su primera canción en el marco del 25° aniversario de Pokémon. Se trata de Only Wanna Be With You, una nueva versión del tema de Hootie & the Blowfish, y que llega en la antesala del concierto virtual que realizará el artista en el pokémon Day.

Hay que recordar que la presentación del artista no es el único evento musical que tiene pensado la franquicia para celebrar su aniversario, ya que Universal Music Group tiene programado lanzar una playlist llamada P25 Music, con temas de diferentes músicos por la saga.

Junto con la celebración del Pokémon Day el próximo 27 de febrero, anunciaron para este viernes una transmisión centrada en la franquicia, aunque por el momento se desconoce que irá a ser presentado en esta, aunque los rumores apuntan a un remake de cuarta generación.

Sumado a todo lo anterior el próximo 30 de abril se lanzará New Pokémon Snap, una nueva versión del título lanzado para Nintendo 64, y que se enfoca en tomar fotografías a diferentes Pokémon.