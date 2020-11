Pre-order de la PlayStation 5 se agota por completo en Japón y no se espera que haya más stock el día del lanzamiento

La PlayStation 5 se ha agotado por completo en Japón según dio a conocer Sony durante la jornada de hoy.

El anuncio fue realizado a través del blog de PlayStation (Vía VGC), sonde señalan que "debido al gran interés y muchos pedidos de los usuarios, el lanzamiento está agotado por la cantidad reservada”.

Cabe mencionar que dada la alta demanda en el país asiático se utiliza un sistema de lotería para la pre-order, donde sólo quienes obtuvieron un ticket ganador pueden realizar la pre-order.

Pero esto no es todo, ya que dada la situación actual no venderán la consola en tiendas el día del lanzamiento, por lo que quienes no lograron la pre-order tendrán que seguir esperando. "Dado que todavía existen preocupaciones sobre la propagación del coronavirus, no planeamos realizar eventos o vender PS5 en las tiendas el día del lanzamiento de la PS5 para garantizar la seguridad de los clientes, minoristas y personal ".

Cabe mencionar que Sony espera tener altas ventas de la consola, y hace unas semanas Jim Ryan, jefe de PlayStation, apuntaba que buscaban superar en ventas a los primeros meses de la PS4.

La PlayStation 5 saldrá el próximo 12 de noviembre en algunos países y en el resto del mundo el 19 del mismo mes.