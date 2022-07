Prepárense para el Universo de “El Hombre Gris”: Netflix realizará un spin-off y una secuela de The Gray Man

Un par de semanas atrás les contamos que Netflix estaba buscando su propia versión de Star Wars o Harry Potter para construir una franquicia y potenciar su negocio más allá de lo que ha estado haciendo hasta ahora con su principal éxito, Stranger Things.

Pero aunque hasta el momento Netflix todavía no tendría a su versión de Star Wars o Harry Potter, el streaming ya puso sus fichas para lo que probablemente será su franquicia tipo Misión Imposible.

Siguiendo el reciente estreno de la película, durante este martes Netflix confirmó que realizará una secuela y un spin-off de The Gray Man (El Hombre Gris).

Si no están familiarizados con la premisa de The Gray Man cabe señalar que es película fue dirigida por los Hermanos Russo y gira en torno a un espía interpretado por Ryan Gosling, quien de debe escapar de la CIA y uno de sus sanguinarios agentes interpretado por Chris Evans.

De acuerdo a Netflix, la secuela de The Gray Man seguirá las andanzas del personaje de Gosling y nuevamente será dirigida por Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame) en base un guión de Stephen McFeely (Avengers: Infinity War).

Pero eso no es todo porque el streaming también está tramando un spin-off de The Gray Man. Por ahora no está claro en qué personaje se enfocará esa historia ni su relación con la trama de la película original, pero aquel proyecto surgirá a partir de un guión de Paul Wernick y Rhett Reese (Deadpool).

The Gray Man se estrenó el pasado 22 de julio en Netflix y ni su secuela ni su spin-off tienen una fecha de para sus respectivos lanzamientos.