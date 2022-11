Prepárense para más Sylvester Stallone: Tulsa King fue renovada para una segunda temporada

Tulsa King solo ha emitido un par de episodios de su primera temporada, pero Paramount+ ya renovó la serie para un segundo ciclo.

Según informa The Hollywood Reporter, Tulsa King ha conseguido un muy buen desempeño con sus primeros episodios por lo que Paramount+ ya dio luz verde para una segunda temporada de la serie protagonizada por Sylvester Stallone. De hecho, el streaming sostiene que a este programa habría conseguido un mejor debut en Estados Unidos que House of The Dragon de HBO.

“Tulsa King se ubicó como la nueva serie número uno del año, superando a todas las demás, incluida la secuela de Game of Thrones, House of the Dragon”, dijo el presidente y director ejecutivo de Paramount Media Networks y MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy. “Con su preestreno en Paramount Network y en Paramount+, batió récords y nos llevó a nuestro mayor día de registro nuevo en la historia, razón por la cual instantáneamente dimos luz verde a la segunda temporada”.

Tulsa King fue creada por Taylor Sheridan (Yellowstone) y sigue a Stallone como un mafioso que tras salir de la prisión comienza a forjar un imperio criminal en Oklahoma. Y, aunque ya se está emitiendo en Estados Unidos, la serie recién llegará el 25 de diciembre al catálogo de Paramount+ en Latinoamérica.