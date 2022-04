Presidente de Square Enix llama a las desarrolladoras japonesas a no imitar a las occidentales

El presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, a través de una reciente entrevista llamó a las desarrolladoras japonesas a no imitar a las occidentales.

EN conversación con Yahoo Japón, es que el CEO de Square Enix señaló que para que el mercado de los videojuegos japonés se mantenga no debe copiar al resto. “A día de hoy el mercado está globalizado. El mercado japonés solía ser grande, pero a día de hoy está por detrás de China y Estados Unidos. Así que si no eres reconocible, no estás en el negocio”, apuntó.

Según profundizó, “si los desarrolladores japoneses intentan imitar los juegos occidentales no hacen buenos juegos”, apuntando que “el diseño de los monstruos, los efectos audiovisuales... son cosas muy japonesas. Y los jugadores de todo el mundo saben que es lo que hace buenos a los juegos japoneses”.

Es así como Matsuda finalmente señala que “los mercados internacionales son importantes, pero no lo suficiente como para desarrollar sólo para ellos”, agregando que Square Enix diversifica su catálogo, y cuenta con el apoyo de estudios occidentales para el desarrollo de algunos juegos, como es el caso de Tomb Raider.