Presiones familiares y la cultura de Colombia: Una conversación con los creadores de “Encanto” sobre los elementos que inspiraron la nueva película de Disney

Después de que Raya y el último dragón se presentó a través del streaming en el contexto de la pandemia, Disney Animation volverá a los estrenos exclusivos para el cine de la mano de Encanto.

Esta nueva producción de Walt Disney Animation se quiere consolidar como una propuesta ideal para este fin de año ya que, además de incluir pegajosas canciones por cortesía de la colaboración de Lin-Manuel Miranda en su desarrollo, esta cinta construye toda su historia en torno a la familia.

Encanto está ambientada en un pueblito ficticio de Colombia y a grandes rasgos su trama gira en torno a una familia cuyos miembros poseen asombrosos dones mágicos que utilizan para servir a su comunidad. Pero Mirabel, una de las integrantes más jóvenes de la familia Madrigal, no tiene un don y esta historia mostrará los desafíos que tendrá que enfrentar para sentirse conforme con su rol en la familia.

Con miras al estreno que está programado para esta semana, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con los directores de Encanto: Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith, además de la productora Yvett Merino.

Bush y Howard nos explicaron que esta película comenzó a gestarse tras su trabajo en Zootopia, sin embargo, la idea que pronto llegará a la pantalla grande tardó un poco más en tomar forma.

“Comenzamos a hablar sobre esta película hace cinco años. A mi y Jared nos encantó trabajar juntos en Zootopia, lo pasamos muy bien juntos y también somos músicos de toda la vida, por lo que de verdad queríamos que nuestro siguiente proyecto fuera un musical”, dijo Howard. “Y Jared recién había terminado de escribir la asombrosa Moana y trabajar con Lin-Manuel Miranda, entonces ya estaba esa gran relación y en realidad nosotros tres comenzamos a hablar sobre hacer algo juntos. Los tres creímos que sería una buena idea que una película de Disney tratara sobre una familia extendida grande y complicada porque todos nosotros teníamos en común a estas grandes familias extendidas que son grandiosas frecuentemente y a veces son muy complicadas, desordenadas y desafiantes. Así que pensamos que un musical que hablara sobre eso sería increíble”.

“Lin estaba muy entusiasmado con hacer un musical que estuviese ambientado en Latinoamérica, pero ninguno de nosotros sabía dónde podía ser”, continuó el director. “No sabíamos a dónde ir en el amplio mundo que es Latinoamérica y, a medida que comenzamos a mirar las regiones, (unos) amigos muy cercanos que eran colombianos (dijeron): ‘Creemos que si ustedes se fijan en Colombia verán que tiene mucho de lo que están buscando’. Porque Colombia, como descubrimos, tiene este cruce de cultura, etnicidad, bailes y tradiciones, especialmente cuando estamos hablando de una familia diversa. Una familia donde tenemos influencia afrocolombiana, influencia indígena, influencia española, todo mezclado de una bella manera y eso estaba muy arraigado en las familias colombianas que conocimos y amamos eso. Entonces ahí es donde todo apuntó a Colombia y ha sido un proceso de aprendizaje de cinco años para nosotros, de sentirnos inspirados por ese país y por las familias que conocimos”.

Pero obviamente la inspiración no basta para realizar una película de esta envergadura y, además de viajar a Colombia, los directores comenzaron a enfocarse en las historias familiares y en particular escucharon a un grupo de trabajadores de Disney conocido como “La Familia”.

“Tuvimos el gran beneficio de que cuando trabajamos en Zootopia teníamos un grupo documental que nos seguía y los productores de eso, Juan Rendon y Natalie Osma, eran de Colombia”, contó Bush. “Entonces, antes de que supiéramos que esta película sería una película, habíamos escuchado cosas maravillosas sobre Colombia. Y cuando realmente comenzamos a enfocarnos en Colombia, ellos dijeron: ‘Los vamos a llevar nosotros mismos’. Y (...) básicamente han sido cinco años de aprendizaje, de conocer gente, de pasar tiempo con familias y muchas de las personas que trabajaron en la película para ayudarnos”.

“Es muy importante hacerlo bien, pero Colombia es un país enorme. Es como cinco países en uno. Honestamente no puedes tratar de poner todo eso en una película, tomaría miles de películas intentar abordar todo lo que es Colombia”, continuó. “Pero creo que lo que hicimos y lo que ha sido maravilloso es que han sido cinco años de aprendizaje constante. No pasó un día en el que no aprendiéramos algo nuevo o donde no hiciéramos un ajuste y dijéramos: ‘Oh, esto es genial, tratemos de incorporar eso también’. Y para nosotros también fue muy importante, aparte de ir físicamente allá y pasar tiempo en lugares pequeños y no solo los lugares turísticos, realmente (fue importante) dedicarse a conocer las familias, sentarse en la mesa, sentir la magia de Colombia y escuchar la música que escuchas en todas partes”.

“Aquí en Disney Animation hace cinco años también comenzó un grupo que está compuesto por trabajadores de países Latinoamericanos y cualquiera puede venir y hablarnos sobre cómo era su vida, cómo eran sus familias, cómo comían, cómo pasaban las festividades”, relató Bush. “Entonces, aunque esta película está ambientada en Colombia y somos muy específicos con eso, hay experiencias universales alrededor de todo Latinoamérica a las que también tratamos de ponerle atención”.

Encanto cuenta con un gran volumen de personajes y sus directores sostienen que aunque obviamente Mirabel es el hilo conductor de la historia, en esta producción hay 12 protagonistas.

En ese sentido, descifrar a cada uno de ellos era un proceso clave y por ello los creadores decidieron usar a las personalidades de cada personaje como un punto de partida para sus habilidades mágicas.

“Como esta película está inspirada por Colombia y hay una tradición tan mágica y rica del realismo mágico, comenzamos allí con esta idea de hacer que la magia en la película que naciera desde la gente, las emociones y las relaciones, en lugar de una fuerza externa que está actuando en los personajes”, explicó Charise Castro Smith, co-directora y guionista de la película. “Entonces, sabíamos que usaríamos esta idea de la magia que viene de la gente, y cuando pensamos en que esta familia sería multigeneracional y representaría todos estos arquetipos conocidos sobre las familias- como la persona súper responsable que siente que tiene que soportar todo o la perfecta y bella- comenzamos a pensar sobre cómo estos rasgos familiares se podrían presentar con magia al ser potenciados”.

“Todos nosotros estábamos muy inspirados por el realismo mágico, por Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges e Isabel Allende”, complementó Bush. “¿Sabes? Esos son narradores asombrosos cuyo trabajo realmente nos enamoró y definitivamente nos inspiró. Entonces, recuerdo que muy temprano (en la producción) Charise dijo: ‘En nuestra película la magia realmente provendrá desde la emoción, los personajes y la necesidad’. No es magia solo por la necesidad de tener magia, es como una explosión de la personalidad de los personajes”.

“Al principio, cuando hablamos sobre esta familia, tratamos de entender quién era la familia primero y después añadir la magia. Así podemos identificarnos con una madre cuya comida puede sanar, creo que todos nos sentimos así algunas veces ¿cierto? O tu hermana mayor que es muy fuerte y se hace responsable de la familia(...). O alguien como Bruno, el tío Bruno que es un tipo que puede ver el futuro pero se preocupa de lo que sucederá. Realmente intentamos tomar arquetipos familiares que pueden ser reconocidos fácilmente y decir: ‘Ok, ahora haremos la magia’”, sentenció.

No obstante, dentro de toda esa aparente libertad también había una regla: “La película tiene que funcionar si no hay magia, la historia de la familia tiene que funcionar”, comentó Bush.

Otro factor importante en la caracterización de los personajes de Encanto tiene que ver con la música ya que los directores explican que Lin-Manuel Miranda ayudó a “llevar un estilo específico a cada personaje a medida que encontró las canciones que los representarían”. Pero obviamente no todos los personajes tiene su propio gran número musical y, por ejemplo, Castro Smith contó que fue particularmente difícil desarrollar al personaje de la Abuela.

A diferencia de la otra recordada abuela de Disney, Mama Coco de Coco (Pixar), Alma es un personaje con varias complejidades y que se mueve en un área un poco más gris respecto a su nieta, Maribel. Por lo tanto, aunque ella es clave para la trama, el equipo de Encanto tuvo que trabajar bastante para dar con el tono correcto de su caracterización.

“Creo que (la Abuela) fue uno de los personajes más difíciles de resolver para desarrollar y hacerla sentir real porque el proceso en Disney Animation es que tenemos múltiples presentaciones de la película a lo largo de varios años. He estado trabajando en esta película por un poco más de tres años y hemos mostrado la película ocho veces internamente desde entonces. Y, cada vez que la mostrábamos, recibíamos notas de personas que decían: ‘Ok, creo que la Abuela se siente un poco muy dura’ o a veces decían: ‘Ok, creo que no estamos sintiendo suficiente tensión en esta relación’”, reveló Castro Smith. “Entonces, realmente fue sobre desarrollarla y llegar a las sutilezas de su personaje”.

En la versión en inglés de Encanto, Alma cuenta con la voz de María Cecilia Botero (Enfermeras, La venganza de Analía, María) y aparentemente la actriz fue clave para dar con la versión del personaje que se plasmó en el corte final.

“Todos nuestros actores aportaron mucho a los personajes cuando llegaron a la película, pero con María Cecilia Botero realmente estábamos buscando a alguien que pudiese representar lo estricto que a veces tenemos en nuestros padres y abuelas, pero que también (reflejara) el cariño y mostrara el amor de una manera. Había que encontrar un balance y ella lo hizo maravillosamente”, señaló la productora Yvett Merino.

“Creo que (la Abuela) es uno de los personajes más complejos de la película y realmente tomó mucho tiempo”, complementó Castro Smith. “Y, como Yvett, estaba diciendo, cuando María Cecilia se sumó, ella realmente ayudó a acertar esa combinación de amor y altísimas expectativas que es familiar para muchos de nosotros, pero creo que no es un personaje que hemos visto mucho en la pantalla hasta ahora”.

Si bien la magia es un elemento que entra en juego en la historia en Encanto, todo lo que señalan sus responsables remarca que la familia es el foco de esta historia. No obstante, eso no implica que todo sea una narración idílica ya que, pese a que esta obviamente es una cinta de Disney, un tema que se deja sentir a lo largo de la trama es el peso de las cargas y expectativas familiares.

“(Las cargas familiares) son algo complicado de explorar, pero a media que estábamos hablando sobre nuestras propias familias cuando comenzamos a hacer esta película, también hablamos sobre (...) tenemos un grupo interno de trabajadores en el estudio que se llama ‘La Familia’ y, a medida que comenzamos a hablar sobre nuestras familias, en ese grupo comenzaron a aparecer algunos temas comunes relacionados con la presión, las expectativas y con lo mucho que amamos a nuestras familias y que las queremos enorgullecer, pero como eso también difícil a veces”, comentó la directora y co-guionista. “Entonces, creo que ese fue el principio de esa idea y de comenzar a pensar en eso”.

“Y por supuesto, tenemos a Mirabel, siempre supimos que queríamos que el personaje girara en trono a una persona de la familia que era diferente al resto. Entonces, cuando consolidamos esa idea de Mirabel como la persona que se ve como normal o sin un don, junto con esta idea que comenzamos a discutir con el grupo de ‘La Familia’ sobre la presión y las expectativas, esas dos cosas se unieron para realmente informar la historia”, sentenció Castro Smith.

Y, hablando de presión, Encanto es la película número 60 de Walt Disney Animation. Algo que Howard y Bush reconocieron que se hizo sentir en el desarrollo

“Sí, (sentimos) mucha presión”, señaló Howard al ser consultado sobre la realización de la cinta 60 del popular estudio. “De eso se trata la canción sobre la presión en la película [risas]. Creo que realmente amamos trabajar aquí y trabajamos justo en la calle del frente del edificio de animación donde estas maravillosas películas como Peter Pan, Cenicienta y otras películas de Disney fueron animadas. Entonces, el legado de este increíble estudio que ha existido por cerca de 100 años está en nuestra mente cuando comenzamos estos proyectos”.

“Creo que lo principal es que, como cineastas, cuando comenzamos estas películas queremos que tengan de todo: queremos emoción, queremos humor, queremos música genial y un mundo y personajes que sabemos que la gente querrá ver una y otra vez porque estamos conscientes de que la gente comparte estas películas con su familia”, añadió. “Es generacional. Las personas crecen, tienen hijos, comparten (estas películas) con su familia y hablan sobre lo que los representa. Así que queríamos algo que fuera muy específico de Colombia, pero que también fuera atemporal de una manera”.

En su versión en inglés, Encanto cuenta con un elenco compuesto por Stephanie Beatriz como Mirabel, María Cecilia Botero como Alma, Diane Guererro como Isabela, Jessica Darrow como Luisa, Angie Cepeda como Julieta y Wilmer Valderrama como Agustín, entre otros.

El estreno de Encanto está fijado para este 25 de noviembre en cines.