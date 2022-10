Preview | Gungrave G.O.R.E: Un juego que promete acción sin parar

El próximo 22 de noviembre se lanzará Gungrave G.O.R.E., una nueva entrega de la franquicia que comenzó en 2002 de la mano de la PlayStation 2, y que a pesar del paso del tiempo se mantiene unido a sus raíces. Aunque falta poco menos de un mes para el lanzamiento del título tuvimos la oportunidad de probar esta nueva entrega, que busca entregar acción sin parar a los jugadores.

Aunque el juego puede ser tomado como un hack and slash como otros, este dista bastante en su jugabilidad de títulos como Devil May Cry o Bayonetta, ya que aunque vas haciendo combos mientras disparas y haces explotar todo lo que tienes a tu camino, posee una jugabilidad mucho más estática para el protagonista, Grave.

De esta forma es que nos encontramos con un juego con una jugabilidad bastante simplificada, en donde tendremos que estar constantemente aplastando el botón para disparar, y activando habilidades hasta que no quede ningún tipo de enemigo de pie. Hay que mencionar que al no tener una gran movilidad -aunque de todas formas tenemos una habilidad que nos permite atraer un enemigo o llevarnos hacia él- los movimientos de nuestro personaje se pueden sentir un tanto pesados, pero que al cabo de unos minutos ya te acostumbras.

Desarrollado por Iggymob, esta nueva entrega una actualización al aspecto visual del juego, y utilizando Unreal Engine 4 es que le saca el máximo provecho al diseño de los personajes, pudiendo disfrutar al máximo detalle cada uno de los detalles que poseen sus diseños. Estos detalles también se aprecian en las diferentes cinemáticas que presenta el juego, que aunque principalmente presentan a Grave, nuestro protagonista, pasando de un área a otra, lucen increíbles.

Como es de esperar de un juego que tiene por nombre Gungrave G.O.R.E -aunque este venga de Gunslinger of REsurrection y no de Gore- , este título nos presenta una enorme cantidad de acción y sangre en todo momento, y es que Grave, ya sea con sus pistolas o su arma cuerpo a cuerpo, que es un ataúd con una sierra, no parará de desmembrar a los rivales que vaya encontrando, con la posibilidad de incluso devolver los misiles que le disparan para usarlos en su contra.

A lo largo de los capítulos que pudimos jugar, sin duda Gungrave G.O.R.E se siente como un regreso a la época de los juegos de PlayStation 2, a aquellos que no temían ir un poco más allá en la acción pareciendo casi una parodia de un juego de acción.

De igual forma, el mantener una jugabilidad simple permite que se disfrute con bastante facilidad y con una barrera de entrada bastante baja, es simplemente darle a start y comenzar a disparar mientras vamos avanzando, y es que acá llegamos a otro punto, y es que los escenarios son prácticamente lineales, varios de ellos más cercanos a lo que sería una arena de combate, por lo que sólo tendrás que preocuparte de acabar con todos antes de moverte a la siguiente área.

En cuanto a la historia hay que mencionar que esta sigue los hechos de entregas anteriores, y aunque es probable que si no jugaste los juegos o viste el anime - sí, tuvo un anime estrenado en 2003 y compuesto por 26 episodios- no sepas la historia y motivaciones de cada personaje, esto no impide disfrutar del título ni del diseño de sus personajes.

Gungrave G.O.R.E. saldrá el 22 de noviembre y llegará en su día uno a Xbox Game Pass.