Preview | Pokémon Escarlata: Un primer acercamiento a la región de Paldea

Luego de tres años Pokémon presenta una nueva región y con ello toda una nueva generación de Pokémon, la novena que tendrá la popular franquicia. Aunque aún faltan unas semanas para el lanzamiento de los juegos que en esta ocasión tendrán por nombre Pokémon: Escarlata y Pokémon: Púrpura, tuvimos la oportunidad de probar el primero de estos y tener un primer acercamiento a la región de Paldea y las nuevas características que sumará esta entrega.

Lo primero que hay que destacar de esta nueva entrega, es que nos presenta un mundo abierto que podemos explorar con completa libertad y siguiendo la línea de juegos como Pokémon Legends: Arceus vemos a los Pokémon por el ambiente, debiendo acercarnos a ellos para combatir.

De igual forma, siguiendo la misma línea, y tal como se mostró en los diferentes adelantos, el juego contará con tres tramas para desarrollar, la Travesía de la victoria (Victory Road), el camino tradicional de los juegos de Pokémon, en donde debemos enfrentar a diferentes gimnasios para convertirnos en campeón; la Vía Stardust en donde enfrentamos al Team Star y la Senda legendaria. En la versión que probamos, pudimos percatarnos que cada uno de estos caminos a recorrer sacan provecho de las diferentes mecánicas que se implementan en el videojuego, ya sea del mundo abierto como de la mecánica de liberar Pokémon.

En el caso del combate con los gimnasios, tuvimos la oportunidad de visitar el Pueblo Altamía, para enfrentar a su líder especializado en Pokémon tipo planta, Brais. Antes de poder combatir es que se debe que realizar una prueba determinada, en este caso la de reunir una serie de Pokémon esparcidos por el pueblo, aprovechando al máximo el escenario antes de tener la clásica batalla.

Al momento de combatir, un elemento que sin duda hay que mencionar, es que el juego presenta con una interfaz bastante limpia la cual permite apreciar de buena forma lo que está ocurriendo en la pantalla, a esto se suma el hecho de que tenemos acceso rápido a algunos elementos como las Pokébolas, lo que resulta ideal al momento de capturar. De igual forma, varias opciones buscan volver más fácil la vida de los entrenadores como el hecho de tener acceso a la caja en todo momento, o incluso el poder pasar un Pokémon de nuestro grupo a la primera posición de un sólo clic.

Otro aspecto que sigue esta línea, es que contamos con un mini mapa -además del clásico mapa global- el cual nos permite ver en todo momento lo que hay nuestro alrededor con mayor facilidad, e incluso nos muestra algunos de los Pokémon que tenemos a nuestro alrededor.

En el caso del combate con el Team Star, estos se encuentran esparcidos con bases por todo Paldea, en el caso de la prueba del juego que tuvimos pudimos enfrentar a Melo, la jefa del grupo Fuego del Team Star, el Escuadrón Schedar. Previo al combate, y para poder llegar a enfrentarla es que se debe utilizar la mecánica de liberar Pokémon, para lo cual podemos dejar hasta tres Pokémon que combatan de forma simultánea a los reclutas del Team Star.

Teracristalización

Un aspecto del cual hay que hablar es la teracristalización, la nueva mecánica que se suma de la mano de esta generación y que permite que tus Pokémon cambien de tipo, por ejemplo planta, agua, fuego, etc... a su teratipo, un tipo que se encuentra oculto hasta el momento en que se decide utilizar esta mecánica. Aunque es normal que las mecánicas que se implementen a lo largo de las diferentes generaciones tengan un gran impacto en el juego, en esta ocasión llama la atención ya que el oponente no sabrá cual es el Pokémon que cambiará de tipo, ni al tipo que cambiará hasta que use la habilidad, pudiendo cambiar el curso de una batalla.

Junto con la mecánica y para aprovechar este cambio de tipo en los Pokémon, es que se ha sumado un nuevo movimiento llamado Teraexplosión, el cual es de tipo normal y cambia cuando utilizamos la teracristalización al teratipo del Pokémon, pudiendo sorprender en cualquier combate, y volviendo más necesario que nunca el conocer la tabla de tipos para tener en cuenta las debilidades y resistencias.

También en el aspecto de los combates, se encuentra el hecho de que los MT se podrán hacer en los Centros Pokémon con los diferentes ítems que vayamos obteniendo de combates con los Pokémon salvajes , por lo que habrá que combatir y explorar para obtener los objetos necesarios para su desarrollo y de esta forma enseñárselos a los Pokémon.

En la misma línea, hay que mencionar que los Centro Pokémon, que en esta ocasión son similares a una bomba de bencina, son abiertos, y no sólo se encuentran en las ciudades como es lo habitual en los juegos de Pokémon, ya que también habrán algunos en el mundo abierto, lo que permite tener una opción de cura mucho más cercana, por lo menos en la versión que probamos.

Estos de igual forma sirven para recargar la teracristalización, y es que a diferencia de otras mecánicas, una vez usada en un combate no se podrá volver a utilizar hasta que la hayas recargado, esto vuelve la aventura mucho más atractiva, ya que restringe de cierta manera que la usemos en todo momento y provoca que tengamos que usarla con mayor prudencia.

Teraincursión

Otro aspecto que pudimos probar en el juego es el de las Teraincursión, el nuevo formato de incursión (raid) que presenta el juego, y que aunque mantiene algunos elementos de Pokémon Espada y Escudo, deja atrás los turnos para entregar un combate mucho más dinámico a los jugadores. Algo que pudimos percatarnos al momento de probar este nuevo modo de raids, es que es son mucho más rápidas que las anteriores, dado que constantemente se pueden estar utilizando ataques, y sin necesidad de esperar por el resto de los jugadores en cada uno de los turnos.

Pokémon: Escarlata y Pokémon: Púrpura, tienen programado su lanzamiento para el próximo 18 de noviembre, y aunque sea en este primer acercamiento es un juego que promete, implementando una serie de cambios a la franquicia los cuales resultan atractivos, y vienen a dar un aire fresco a los juegos de Pokémon.