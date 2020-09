Primeras Impresiones: Age of Empires III Definitive Edition

Cuando la época dorada de los Juegos de Estrategia en Tiempo Real llegaba a su fin, fue lanzado Age of Empires III, juego que buscaba continuar con la aclamada franquicia de Microsoft tras el éxito de Age of Empires II y el spin-off, Age of Mythology. El título fue bastante exitoso al momento de su lanzamiento, sin embargo quedó bastante por detrás en popularidad en relación a lo que fueron sus predecesores.

A pesar de esto, Age of Empires III, es un buen juego de estrategia, con sus pro y sus contras, y que ahora regresará de la mano de una Definitive Edition, la cual tiene programado su lanzamiento para el próximo 15 de octubre, y que plantea una serie de mejoras en relación a la versión original, como gráficos y música remasterizada, y nuevo contenido.

Durante este fin de semana tuvimos la oportunidad de probar Age of Empires III Definitive Edition, siendo uno de los elementos que más llama la atención su mejoras gráficas, las cuales saltan a la vista desde un comienzo, y que nos permiten disfrutar del título hasta en 4k y con 60 FPS. Es así como ya sea que estés jugando una batalla con tu civilización favorita, o siguiendo la campaña, las mejoras se sienten en toda momento, con lo cual no pareciera que tiene 15 años de antigüedad.

En estas primeras impresiones, es que tuvimos la oportunidad de jugar la campaña, Sangre, Hielo y Acero, la cual tiene como protagonista a la familia Black, y que se encuentra dividida en tres partes, cada una protagonizada por una diferente generación de la familia, y quienes se trasladan al Nuevo Mundo, enfrentando una serie de dificultades y combates. Las cinemáticas remasterizadas para este juego lucen bastante bien, manteniendo el estilo que caracterizo al juego original, pero modernizándolas a la época actual.

Cabe recordar que AoE III, se ambienta en la época de la colonización europea de América, y en esta ocasión, junto con incluir todas las expansiones lanzadas con anterioridad, suma a las 14 ya existentes, dos nuevas civilizaciones los Incas y Suecos. Además posee dos nuevos modos de juego, Batallas Históricas y El Arte de la Guerra.

Estos nuevos modos están enfocados en ser un desafío mayor para el jugador, y mientras como su nombre lo indica el primero nos permitirá revivir algunas batallas históricas, el segundo nos presentará una serie de desafíos a cumplir, otorgándonos una medalla de bronce, plata u oro, dependiendo de nuestro desempeño. El Arte de la Guerra de esta firma sirve para practicar varios elementos básicos de control de economía en el juego, así como de combate, para luego aplicarlo en las batallas contra la IA y otros jugadores.

En el caso de las batallas históricas, en este primer acercamiento pudimos probar la batalla de Argel (1516), la cual nos pone en control de los corsarios Berberiscos, quienes intentan defender su ciudad del ataque de los españoles.

Para triunfar tendremos que cumplir una serie de objetivos centrales, que van cambiando a medidas que avanzamos y también tendremos varios objetivos secundarios los cuales permiten obtener ciertas ventajas que nos ayudarán a quedarnos con la victoria. Este modo no dista mucho de una misión del modo campaña, aunque con una historia bastante más limitada, y que comienza y culmina en el mismo escenario.

El resto del juego corresponde a lo que ya se conocía, siendo el modo más atractivo el de Escaramuza, el cual permitirá al jugador escoger una civilización y enfrentar a la IA u otros jugadores. En cuanto a la jugabilidad, Age of Empires III: Definitive Edition, no presenta mayores novedades, siendo un fiel retrato de lo que fue el juego en su tiempo.

Cabe recordar que AoE III, presenta una serie de cambios de jugabilidad en relación a las entregas anteriores de la franquicia, lo que hace que se sienta un tanto distante de estos. En este punto lo que más llama la atención de este juego son los puntos que uno va obteniendo y que permiten mejorar nuestra metrópolis, lo que puede otorgar una serie de mejoras, que van desde recursos y unidades hasta mejoras para nuestros edificios, característica que añade un toque más de rol al juego.

Otro elemento que llama la atención de esta edición, es que cuenta con una nueva interfaz, lo que permite ver de mejor manera el mapa, ocupando un menor espacio, pero a la vez entregando la misma cantidad de información. Esto hace que el luego luzca mucho más pulido en su interfaz y sea mucho más agradable de ver en combate.

Finalmente, este primer acercamiento al juego, nos deja claro que Age of Empires III: Definitive Edition, es una gran adaptación del título lanzado en 2005, mejorando sus gráficos e interfaz, pero manteniendo su esencia. A la vez, el hecho de sumar nuevo contenido le da un plus extra, sobre todo con las batallas históricas que sin duda entregarán varias horas extras de diversión.