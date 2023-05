Primeras reacciones de Transformers: Rise of the Beasts apuntan a que será una de las mejores de la saga

En tan sólo un par de semanas es que llegará, la séptima película de la popular franquicia de juguetes y ahora es que se han conocido las primeras impresiones del filme, apuntando a que la película sería bastante buena y seguiría la línea de su precuela Bumblebee.

Transformers: Rise of the Beasts tiene programado su estreno para el 8 de junio, y cuenta con una trama que toma elementos y personajes de la exitosa serie animada Beast Wars: Transformers.

Es así como los primeros comentarios apuntan a que es una película divertida, con algunos señalando que está entre las mejores de la franquicia.

Acá algunas reacciones al filme:

“Transformers: Rise of the Beasts es muy divertida. En realidad es bastante divertida y la acción es sólida. Perdí el enfoque cuando hablaban sobre aquel objeto especial de esta película (a esta serie le encantan), pero mucho mejor que las películas de Bay, si no del nivel de Bumblebee”.

“Transformers: Rise of the Beasts hace un buen uso de la historia de la película animada e integra Maximals y Terrorcons con buenos resultados. Hay mucho en juego y Scourge es un villano aterrador y poderoso. Llena de acción con mucho corazón (aunque con algo de clichés encima)”.

“Transformers: Rise of the Beasts ofrece una de las mejores y más coherentes entregas de la franquicia. Entendieron claramente lo que funcionó tan bien con Bumblebee de 2018, ya que Rise of the Beasts tiene corazón y los personajes humanos son más agradables. Mirage se irá como el favorito de los fanáticos.

¡La nueva película de #Transformers es bastante sólida! AMÉ el entorno de Brooklyn: Maximals y Scourge agregan un nuevo giro y la acción aparece, especialmente las escenas de Nueva York. Mirage se roba el espectáculo, pero la verdadera estrella es la mejor banda sonora absoluta llena de éxitos de hip-hop de principios de los 90. Este niño de los 90 se divirtió.