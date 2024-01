Prince of Persia: The Lost Crown presenta su mundo en su nuevo tráiler

En tan sólo unas semanas es que llegará Prince of Persia: The Lost Crown, una nueva entrega de la popular saga de Ubisoft que dejará atrás el 3D para volver a sus raíces con un juego en 2D del estilo metroidvania.

Faltando poco para su lanzamiento desde Ubisoft han dado a conocer un nuevo adelanto mostrando el mundo presente en el juego.

Según dio a conocer el director el juego hace unos días, el juego no siempre estuvo pensado como un título en 2D, finalmente diferentes factores llevaron a que este se terminara convirtiendo en un Metroidvania.

De acuerdo a lo que señaló en la ocasión el juego se extenderá por alrededor de 25 horas.

Prince of Persia: The Lost Crown saldrá el próximo 18 de enero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.