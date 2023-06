Prince of Persia: The Lost Crown reveló su aventura estilo metroidvania con un tráiler

La compañía Ubisoft anunció en el Summer Game Fest a Prince of Persia: The Lost Crown, un nuevo juego de plataformas de acción y aventura ambientado en un mundo mitológico persa. que se lanzará el 18 de enero de 2024.

Según explicaron, esta nueva aventura fue desarrollada por un equipo del estudio Ubisoft Montpellier y permitirá que los jugadores tomen el control de Sargon, “un joven y talentoso guerrero perteneciente a un grupo de élite llamado Los Inmortales. Enviados a rescatar al príncipe Ghassan, Los Inmortales explorarán el Monte Qaf, un lugar antes maravilloso, pero ahora maldito y hostil. Sargon y sus hermanos de batalla pronto descubrirán que el tiempo será un gran y traicionero enemigo, y que será necesario restablecer el equilibrio del mundo”.

El juego, que estará inspirado en el tipo de propuestas conocidas como “metroidvania”, permitirá así explorar a su ritmo un mundo cuidadosamente diseñado.

Pueden ver el tráiler a continuación.

“Desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los coloridos paisajes de los Bosques Hircanos, los jugadores descubrirán una gran variedad de entornos inspirados en la mitología persa. En esta aventura, Sargon adquirirá poderes para controlar el tiempo, desbloqueará habilidades únicas y las combinará en combate, a medida que avance en la historia y se adentre en el Monte Qaf, donde tendrá que resolver acertijos, encontrar secretos y completar emocionantes misiones secundarias”, revelan desde Ubisoft.

También recalcan que podremos luchar contra enemigos míticos, jefes gigantescos y trampas crueles. " Combinando habilidades de combate y plataformas, los jugadores derrotarán a criaturas corrompidas por el tiempo, como Jahandar y la terrible Mantícora, guardiana de la Ciudadela. Los usuarios también podrán expresar su creatividad en un sistema de combate profundo y atractivo con combos devastadores”, agregan.

Prince of Persia: The Lost Crown estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One y PC (a través de Epic Games Store y Ubisoft Store).