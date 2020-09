Pringles lanzará nuevos sabores inspirados en Rick and Morty

Pringles anunció que lanzará nuevos sabores de sus populares papas fritas inspiradas Rick and Morty.

Siguiendo a las papas llamadas “Pickle Rick” que fueron presentadas hace algún tiempo y obviamente estaban inspiras en el icónico momento de la serie donde Rick Sanchez se convierte en un pepinillo, ahora Comicbook recoge que Pringles lanzará dos sabores nuevos inspirados en Mr. Meeseeks y Morty.

De acuerdo a Pringles, las papas llamadas “Honey Mustard Morty” tendrán “un sabor dulce que encarna a la perfección la naturaleza educada y felizmente ignorante de Morty Smith, mientras que el ligero toque de acidez refleja las arriesgadas aventuras en las que, involuntariamente, se encuentra atrapado por su abuelo Rick”.

Todo mientras las “Look at Me! I’m Cheddar & Sour Cream”, las papas inspiradas en Mr. Meeseeks, obviamente incluirán queso cheddar y crema agria. “Dado que la existencia es un dolor para un Meeseeks, es mejor que comas estas patatas fritas rápido, lo que no debería ser un problema dado lo deliciosos que son estos sabores”, advirtió Pringles.

Las Pringles de Rick and Morty estará disponibles en Estados Unidos mediante los supermercados para Walmart y tendrán un carácter limitado.