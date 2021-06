Problemas con el presupuesto también habrían influido en la cancelación de Jupiter’s Legacy

Ya han pasado varios días desde que se reveló que Netflix había cancelado a Jupiter’s Legacy, sin embargo, como el streaming todavía no entrega una justificación oficial para su decisión de no continuar con el programa, siguen surgiendo reportes que buscan explicar por qué la serie basada en el cómic escrito por Mark Millar no seguirá adelante.

Particularmente después de que se revelaran algunos datos de la audiencia del programa, The Hollywood Reporter publicó un artículo que sostiene que la recepción de Jupiter’s Legacy habría sido solo uno de los factores en la cancelación y que elementos como el presupuesto habrían jugado un papel aún más importante en esa decisión.

De acuerdo a THR, Jupiter’s Legacy “estuvo plagada de problemas desde el principio” ya que pese a que su showrunner original, Steven DeKnight, pidió un presupuesto de al menos $12 millones de dólares por episodio, Netflix solo le habría otorgado $9 millones de dólares por capítulo.

Naturalmente el programa no tardó en sobrepasar ese presupuesto y DeKnight comenzó a tener disputas creativas con el streaming hasta que que a la mitad del rodaje fue reemplazado por Sang Kyu Kim.

El nuevo showrunner se encargó de “remodelar” los primeros episodios de la serie pero, según explica THR, eso no resolvió los problemas y después de que se finalizó el rodaje Jupiter’s Legacy “gastó una cantidad desmesurada de 2020 en postproducción”. Todo mientras Netflix sumó a Louis Leterrier (Dark Crystal, Lupin) como consultor con la idea de mejorar la situación, pero aparentemente era muy tarde porque el presupuesto de la serie ya había sobrepasado a lo que DeKnight había pedido originalmente.

En ese sentido, The Hollwyood Reporter sostiene que aunque no está claro a cuánto llegó el presupuesto final de la serie, una fuente al interior de Netflix lo habría situado en cerca de $130 millones por toda la temporada. No obstante, al considerar el costo de la pausa en la producción y la extensión de la post-producción, esa cifra ascendería a los de $200 millones de dólares.

Por lo tanto, aunque la audiencia de Jupiter’s Legacy habría tenido buenos momentos según reportes extraoficiales, el programa ya venía arrastrando problemas y además un cambio en los ejecutivos de Netflix habría propiciado que esas dificultades fueran analizadas con más detalle.