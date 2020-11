Productor de Assassin’s Creed Valhalla: “El aspecto vikingo nos dio la oportunidad de tener un combate más visceral”

Finalmente ya se encuentra disponible Assassin’s Creed: Valhalla, la más reciente entrega de la popular franquicia de Ubisoft,y que en esta ocasión nos pone en la piel de Eivor, un invasor vikingo quien se traslada desde Noruega a Inglaterra con su pueblo.

Desde hace bastantes años que Assassins’s Creed se ha vuelto una de las sagas más populares de Ubisoft, y una de las sagas más conocidas del mundo de los videojuegos, con entregas muy valoradas y otras un tanto cuestionadas.

Sobre las novedades que trae a la saga, Assassin’s Creed: Valhalla, y lo que se viene tras su lanzamiento, tuvimos la oportunidad de hablar con José Araiza, Productor de Post Lanzamiento del juego, quien entre otras cosas nos detalló algunos de los elementos que hacen destacar a este juego.

¿Cuáles son las principales novedades que presenta Assassin’s Creed Valhalla?

Obviamente estamos en el Siglo IX, estamos viviendo la invasión de los Vikingos a Inglaterra, tomarás el papel de Eivor, que emigra de Noruega a Inglaterra, y estás tratando de tener una mejor vida para tu gente, de tener este asentamiento dentro del juego, que es muy esencial dentro del título, te da un lugar dentro del juego, un lugar del que no sólo eres dueño, un lugar que puedes impactar, puedes progresar, puedes cambiar, puedes hacer crecer.

El sistema de combate también lo hemos cambiado, la habilidad de tener dos armas al mismo tiempo cambia como peleas, también el aspecto vikingo nos dio la oportunidad de tener un combate más visceral, lo que también se ve representado en los asesinatos que haces, las habilidades que tienes. Ese sabor nórdico mitológico también se ve representado dentro del juego.

¿Queda el sigilo un tanto de lado, ante este combate más visceral o más agresivo?

No para nada, de hecho parte de esta que exploración que hacemos, fue estudiar lo que fueron los vikingos, y esa caricatura que tenemos que son toscos bruscos, torpes, que se peleaban todo el tiempo, está alejado de la realidad, claro, eran guerreros, y si tenían que pelear lo hacían, pero eran muy pragmáticos, y para ellos era cuestión de cuál es el resultado que quiero, si quiero algo como hago para obtenerlo, ya sea por estratagemas, asociaciones políticas, treguas, afiliaciones que hacían, no solamente combate era su primera opción.

Mencionaste lo de los asentamientos, ¿Qué tanto cambia esto el juego en relación a otros de la saga?

Yo creo que te cambia todo, no solamente es un ancla en el mundo, te da un hogar, te da esta aldea que es tuya, conforme vas progresando en el juego, tomando decisiones, con quien te alías y con quien no te alías, literalmente te cambia el mundo, te cambia lo que tienes en tu asentamiento. Conforme vas encontrando recursos materiales tu decides que es lo que construyes, el ver literalmente a tu gente progresar, y el tener este punto central de tu historia, porque de aquí es de donde empiezas misiones, de aquí es de donde haces estrategias, qué región quieres visitar, a quien quieres aliarte, que nueva saga empiezas, todo se ve centralizado aquí.

¿Qué tan conectado está AC: Valhalla con los otros juegos, en cuanto a historia?

Es difícil contar sin decir spoilers, obviamente sabes que Eivor tiene su hoja oculta, y se ha visto que no se la pone como todo el mundo, la usa sobre la mano y no abajo, hay razones por eso, y a medida que vas jugando entiendes por qué la tiene, por qué se la pone así, y cuál es su relación con la hermandad de Assassin’s Creed.

Ya hay anunciados dos DLC, La Ira de los druidas y el Asedio de París, ¿Qué novedades traerán estos?

Siempre hacemos DLC, esta vez les cambiamos el nombre, los vemos como expansiones, no es por ser pedantes, es porque de verdad queremos expandir tu experiencia en el juego. La primera que viene te va a llevar a Irlanda, te va a llevar a Dublín, te va a llevar a explorar más lo que viene siendo, este elemento político-económico de Dublín, de como puedes puedes impactar la economía. Obviamente también tiene este sabor de druidas, de algo oculto, misterioso, que también le da un nuevo sabor a lo que puedes esperar.

El segundo, obviamente es uno de los eventos creo que más famosos o infames de la historia vikinga, dependiendo de a quién le preguntes, que es este asedio que duró todo un año, y mientras que tú como Vikingo estás tratando de entrar y conquistar París, también está el elemento de la plaga que estaba en esos días, o sea que te da otro sabor más de combate de los efectos de guerra, en sí, de asedio y sigilo, de como infiltras a esta ciudad de París que estaba completamente cerrada en estos días. Como entras, con quien te alías, qué es lo que tienes que descubrir dentro de la ciudad para digamos avanzar en este asedio.

¿Cuánto tiempo de juego suman estas expansiones?

Son bastante grandes, creo que en general base serían como 20 horas, aparte tiene elementos, nuevos sistemas que estamos introduciendo que son actividades que puedes hacer varias veces, pero es bastante grande, porque a eso también se le agrega el contenido gratuito que vamos a estar dando, que es el contenido de temporada, comenzamos con invierno, luego primavera, verano y otoño, y dentro de eso también vas a ver festivales dentro de tu asentamiento, nuevos modos de juego, que te darán oportunidad de explorar, oportunidades que no existían dentro del juego, creando nuevas maneras de jugar, o expandiendo o extrapolando formas de jugar que como jugador quizás ya habías visto, y darle un contexto diferente, vas a tener un montón de contenido. Aburrido no vas a estar.

¿Se tiene pensado lanzar más expansiones?

Oficialmente la respuesta es no, pero nunca falta que alguien diga, que alguien pregunte, que alguien tenga una idea, y nos quedamos como: ‘sería buena idea, sería buena idea’, pero oficialmente no hemos anunciado nada más.

A la fecha se han anunciado cuatro packs gratuitos, el primero llegará a finales de este año, este sumará un nuevo modo de juego, ¿Por qué la decisión de lanzarlo tan poco después del lanzamiento y no incluirlo desde un comienzo?

Digamos que son dos trenes en paralelo que van avanzando, queríamos enfocarnos en darle un contexto diferente al juego, darnos tiempo de analizar que es lo que queríamos hacer, y de dar ese contenido gratuito como apreciación a los jugadores, porque ves que este contenido que estamos dando, aunque encaja muy bien dentro del juego, no entra tan bien dentro de la historia que estamos contando. Al separarlos, nos da la oportunidad de hacer algo diferente, de aflojarnos la corbata un poco e introducir elementos nuevos, a veces raros, a veces que no es lo que esperan, a veces sí, dentro de un contexto diferente. Y empezamos en diciembre con el festival de invierno, y te da una muestra de que no todo lo que hacemos tiene que ser serio, no todo tiene que ser parte de una misión épica de una saga, también queremos dar ese sabor de la vida cotidiana de un vikingo, lo que eran esos festivales lo que significaban, por qué los celebraban.

Assasssin’s Creed: Valhalla se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.