Productor de The Falcon and the Winter Soldier confirmó que el personaje del cameo volverá a figurar en el MCU

[Esta nota contiene spoilers de The Falcon and the Winter Soldier]

Desde que Julia Louis-Dreyfus apareció como la Condesa Valentina Allegra de la Fontaine en el penúltimo episodio de The Falcon and the Winter Soldier, los fanáticos se han preguntado qué pasará a futuro con ese personaje.

Después de todo, aunque la actriz de Seinfeld regresó en el último capítulo de la serie, el pasado de su personaje en los cómics apunta a que podría ser mucho más que una “aliada” para John Walker.

En ese escenario y siguiendo a los reportes que destaparon la participación de la Condesa en Black Widow, ahora un productor de The Falcon and the Winter Soldier confirmó que “Val” volverá en nuevas entregas del universo cohesionado.

Al ser consultado respecto si la elección de Louis-Dreyfus era para “abrir” al personaje, Nate Moore señaló que ese era el propósito en un “cien por ciento”.

“(Julia Louis-Dreyfus) tiene mucho talento y puedes hacer mucho con ella. Y está dispuesta a ello”, comentó el productor ejecutivo en conversación con EW. “Ella ciertamente no vino a nosotros y dijo: ‘Estaré en un programa una vez’. Ella dijo: ‘Quiero ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel’. Y dijimos: ‘¡Genial! Vamos a entrar y averigüemos cómo utilizarte’. Y la verdad es que creo que la verás en el futuro. Definitivamente“.

Por supuesto, en estos minutos se desconoce cuándo y cómo volverá a aparecer la Condesa. No obstante, cabe recordar que desde Marvel Studios la definieron como a una “versión más oscura” de Nick Fury por lo que no sería descabellado que aparezca en varias entregas de la Fase 4, tal y como el personaje de Samuel L. Jackson lo hizo en la Fase 1 del MCU. Por por ahora eso es solo una especulación.