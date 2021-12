Productor de The World Ends With You señala que la saga podría tener otra entrega pero depende de los fans

A mediados del 2021 es que se lanzó NEO: The World Ends With You, juego que a pesar de que fue bien valorados por los seguidores de la saga, no logró una gran repercusión. Ante esto desde Square Enix dieron a conocer que la saga podría continuar pero depende de los fans.

El productor del juego, Tomohiko Hirano, en una reciente entrevista (Vía Nintendo life) señaló que “siendo honesto, todavía no se ha decidido nada sobre una próxima entrega”, agregando que “sin embargo, como es un título basado en una ciudad real, aún existen muchas áreas que no hemos podido incorporar en los juegos, así que una parte de mí quiere hacerlo de alguna manera”.

“Si los jugadores nos muestran su pasión por el juego, nuestra compañía podría decidir hacer una secuela”, explicó al respecto.

Hay que recordar que según el último informe financiero de Square Enix, el juego no alcanzó las expectativas de la compañía, esto a pesar de haber gustado a los usuarios. “Aunque NEO: The World Ends with You fue bien recibido por los usuarios, no ha alcanzado nuestras expectativas iniciales”, apuntaba el documento.

Con todo esto, es probable que al hablar de “pasión por el juego”, se refieran a las ventas de estos últimos meses antes de decidir que hacer con la franquicia.