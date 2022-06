Protagonista de Star Wars Jedi: Fallen Order tendría su propia serie en Disney+

Cal Kestis, regresará próximamente con una secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, sin embargo, esta no es la única historia que estaría en camino del personaje, ya que una reciente información apunta a que este podría tener su propia serie de la mano de Disney+.

La información, proviene desde el insider de Star Wars, Kristian Harloff, quien señala que Cameron Monaghan, el actor que prestó la voz y rostro, tendría su propia serie del estilo de las otras que ha tenido Star Wars en la plataforma, como The Mandalorian, El libro de Boba Fett u Obi-Wan Kenobi.

“No hay fechas de producción establecidas, pero mi fuente me dice que esta serie será una realidad. Tengo que decir que no está confirmada”, menciona, agregando que “He obtenido esta información de alguien en quien confié en el pasado. Me dice que hay una serie de televisión de Star Wars protagonizada por Cal Kestis para Disney+ en proceso. El rumor es que el actor Cameron Monaghan firmó para interpretar al personaje de Fallen Order en una serie de acción real para la plataforma de streaming”.

Cabne recordar que en cuanto a la secuela del juego, esta se desarrollará cinco años después de los hechos de la primera entrega, y se espera que llegue en algún punto del 2023.