PS Plus Premium te permite probar uno de los mejores y uno de los peores juegos de 2023

El 2023 llega a su fin y ahora desde PS Plus Premium, una de los niveles medios del servicio de suscrpción de PlayStation han sumado dos demos tan opuestas como el día y la noche. Y es que mientras una pertenece a uno de los mejores juegos de este año, la otra es de uno de los títulos peor valorados de 2023.

Es así, como según reporta PlayStation Game Size (Vía VGC247), la primera de estas corresponde a The Lord of the Rings: Gollum, el que es considerado como uno de los peores juegos de este 2023, y que llega con una demo da acceso a una hora de juego.

La otra demo, lanzada el mismo día, corresponde a la de Baldur’s Gate 3, el juego desarrollado por Larian Studios y que se ha convertido en uno de los populares del año y se encuentra nominado a Game of the Year en The Game Awards.

Cabe mencionar que la demo de Baldur’s Gate 3 es de dos horas, tiempo bastante corto si es que consideramos que el juego se extiende fácilmente por más de 100 horas.