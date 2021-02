Quentin Tarantino afirmó que Joker es “monótona”, pero alabó la escena del talk show

La mas reciente edición de la revista británica Empire fue curada por el director Edgar Wright, oportunidad que también aprovechó para grabar un podcast junto a Quentin Tarantino.

A lo largo de tres horas, ambos directores hablaron de una gran variedad de temas, entre los cuales Tarantino tuvo la oportunidad de dar opinión sobre la película Joker.

En términos generales, el director califico a la película de “monótona” y lamentó que sus influencias fueran tan evidentes, algo que piensa se puede ver también en el resto de la industria. “¿Así es como estamos ahora? ¿Tomar grandes películas de los ‘70 y transformarlos en artefactos de la cultura pop? Taxi driver es Joker, Apocalypse Now es Ad Astra, ¿es todo ahora un extraño artefacto de la cultura pop basado en películas desafiantes de otra era?”, reflexionó Tarantino.

Aun así, dio a entender que disfrutó mucho ver la película y particularmente señaló la escena del talk show como un punto alto. El momento tiene lugar cuando Arthur Fleck, ya completamente transformado en payaso, asiste al programa de Murray Franklin en donde, luego de un tenso diálogo, decide asesinar al animador en plena transmisión.

Tarantino explicó que en ese momento sintió como la atmosfera del cine se transformó completamente, ya que no solo hay suspenso y emoción en juego, sino que el director Todd Phillips logra un momento de subversión a un nivel masivo.

“[Murray] no es un villano de película. Él no merece morir. Aun así, mientras la audiencia observa al Joker quieren que mate a Robert De Niro; quieren que tome la pistola se la meta en el ojo y le vuele su p*** cabeza. ¿Y si Joker no lo mataba? Te sentirías molesto. ¡Es subversión a un nivel masivo! Lograron que la audiencia pensara como un maldito lunático y quisiera que [Arthur matara a Murray]” dijo el director.

Joker se estrenó en 2019, siendo un éxito de recaudación y ganó dos Premios Oscar.