Quentin Tarantino dice que elegiría a Maya Hawke para interpretar a la hija de La Novia en una potencial Kill Bill 3

Quentin Tarantino se retirará después de su próxima película o al menos eso es lo que ha planteado en varias ocasiones.

En ese sentido, como el director quiere despedirse con una especie de epílogo, a estas alturas parece poco probable que Tarantino realice una nueva película de Kill Bill.

Pero aunque la realización de Kill Bill 3 parece algo lejano, eso no ha evitado que Tarantino hable sobre el hipotético proyecto e incluso, una reciente aparición en el podcast de Joe Rogan, el director comenzó a soñar con el potencial elenco.

Concretamente, Tarantino señaló que le gustaría que una potencial nueva película de Kill Bill retomara la historia de La Novia y su hija. En ese sentido, mientras Uma Thurman regresaría a su papel, el director aseguró que le gustaría elegir a Maya Hawke, la hija de Thurman y Ethan Hawke, para interpretar a B.B.

“Creo que es solo volver a visitar a los personajes veinte años después y solo imaginar a La Novia y su hija, B.B, teniendo 20 años de paz, y luego esa paz se rompe”, dijo Tarantino (vía The Playlist). “Y no La Novia y B.B están huyendo y la sola idea de poder elegir a Uma (Thurman) y a su hija Maya (Hawke) sería jodidamente emocionante”.

Por supuesto, más allá de ser reconocida como la hija de Thurman y Hawke, Maya es famosa por su papel en Stranger Things e incluso también figuró en Once Upon a Time in Hollywood del propio Tarantino, por lo que ciertamente su elección para una nueva cinta de Kill Bill no sería sorprendente. Pero claro, por ahora este proyecto solo parece ser algo en la imaginación de Tarantino.