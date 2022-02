Quentin Tarantino estaría en conversaciones para dirigir episodios de Justified: City Primeval

El director de Pulp Fiction, Quentin Tarantino podría volver a dirigir pero ahora en la pantalla chica. De acuerdo al medio Deadline, Tarantino está negociando para trabajar en uno o dos episodios de la próxima serie Justified: City Primeval protagonizada por Timothy Olyphant.

Olyphant quien previamente trabajó con Tarantino en “Once Upon a Time in Hollywood, protagonizará la nueva serie secuela de Justified. Allí interpretó por seis temporadas al alguacil estadounidense Raylan Givens, que se basó en un personaje de la novela Fire in the Hole escrita por Elmore Leonard. Justified: City Primeval será una adaptación de otro libro de Leonard llamado City Primeval: High Noon in Detroit.

Previamente, Tarantino ya había trabajado en televisión dirigiendo un episodio de CSI en 2005 y un episodio de ER en 1995 que lo hizo conocer a George Clooney. Al año siguiente, el actor se haría famoso por interpretar junto a Tarantino a los hermanos fugitivos Gecko en From Dusk Till Dawn.

El guionista Dave Andron y el director Michael Dinner serán los showrunners de Justified: City Primeval. Por su parte, Graham Yost, el creador de la serie original junto a Sarah Timberman, Peter Leonard y Carl Beverly serán los productores ejecutivos. Según lo informado por Deadline, Dinner será “el director principal del programa”, por lo que Tarantino podría ser un director invitado dirigiendo uno o dos episodios.