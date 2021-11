¿Quién es la voz en la última escena post-créditos de Los Eternos?

Si después de ver la última escena post-créditos de Los Eternos comenzaron a especular y sacar conjeturas respecto a uno de los participantes de la secuencia, tienen que tener en cuenta Chloé Zhao ya reveló quién es la misteriosa voz que figura en aquel momento.

Pese a que la primera secuencia post-créditos de Los Eternos fue filtrada tiempo atrás, el misterio en torno a la segunda escena se ha mantenido un poco más por lo que la directora finalmente abordó su contenido tras el estreno.

Pero, como esto es parte de la trama de la película, las declaraciones de Zhao contemplan spoilers para todos quienes todavía no ven la nueva entrega de Marvel Studios.

Si bien Kit Harington aparece como Dane Whitman durante la trama principal de Los Eternos, recién en la escena post-créditos el personaje comienza a acercarse a su identidad más conocida de los cómics y en la última escena de la película se dispone a ahondar en sus secretos familiares.

Pero, antes de tomar por completo el papel de Black Knight, Whitman recibe una advertencia por parte de una misteriosa voz cuyo emisor no aparece en cámara y simplemente le pregunta si está listo.

Así, aunque la película no revela quién le habló a Whitman, la directora de Los Eternos contó que el autor de ese mensaje sería nada más ni nada menos que la versión de Blade interpretada por Mahershala Ali.

“Esa era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el mismísimo Sr. Blade. Blade, Blade, Blade, ¡sí!”, señaló Zhao en una entrevista con el portal Fandom.

Mahershala Ali fue anunciado como el Blade de Marvel Studios en el contexto de la Comic-Con de San Diego de 2019 y aunque a partir de ese anuncio se esperaba que el personaje debutara en su propia película, finalmente la última escena post-créditos de Los Eternos habría sido la encargada de marcar la primera aparición (aunque sea solo en voz) del personaje.

Pero que Blade sea parte de Los Eternos no implica que la encargada de la película sepa todo sobre la cinta que será dirigida por Bassam Tariq. De hecho, Zhao señaló que no tiene muchos antecedentes de esa producción.

“No sé qué están haciendo con la película, pero Mahershala es un tesoro”, dijo la directora. “Va a ser épico”.

Todo mientras Kit Harrington, el actor tras Dane Whitman, confesó que solo se enteró de ese “cameo” de Blade recientemente.

“Es bastante genial. (Chloé) me envió un mensaje de texto sobre eso hace un par de semanas y me dejó alucinado. No sabía que ese sería el caso, así que es muy emocionante para mí”, dijo Harrington.

La película de Blade aún no tiene una fecha de estreno y Marvel Studios todavía no divulga sus planes a futuro para Black Knight.