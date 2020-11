Raccoon City comienza a tomar forma en las fotos del set de la nueva película de Resident Evil

La próxima película de Resident Evil recién fue anunciada un mes atrás, sin embargo, esta nueva adaptación de los videojuegos de Capcom ya estaría lista para comenzar sus filmaciones.

Durante los últimos días y a través de redes sociales se han dado a conocer una serie de fotos de la producción de la película de Resident Evil que se está desarrollando en la ciudad de Sudbury en Ontario, Canadá.

Las imágenes aún no revelan mucho de la trama, sin embargo, dan cuenta de la ambientación de este reinicio y en particular apuntan a su versión de Raccoon City.

De hecho, algunas fotos muestran a la comisaría de la ciudad y la tienda de armas Kendo.

Todo mientras también anda rondando un video que apunta a que la escena del camión de Resident Evil 2 también podría ser parte de esta cinta.

La nueva película de Resident Evil será desarrollada bajo el amparo de Constantin Film, contará con Johannes Roberts (47 Meters Down: Uncaged) como director y tendrá un elenco compuesto por Robbie Amell (Upload) como Chris Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and The Wasp) como Jill Valentine, Tom Hopper (Umbrella Academy) como Albert Wesker y Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) como Leon S. Kennedy, entre otros.