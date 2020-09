Raised by Wolves tendrá segunda temporada

Raised by Wolves todavía no presenta el final de su primera temporada, sin embargo, la serie ya aseguró una renovación por parte de HBO Max.

De acuerdo a TV Line, el streaming de Warner Media optó por renovar a la serie para una segunda temporada durante este jueves.

HBO Max argumentó que optó por dar luz verde a una segunda temporada Raised by Wolves ya que ha sido la serie original con mejor desempeño desde que ese streaming comenzó a operar en Estados Unidos el pasado 27 de mayo.

“Cuando pienso en Raised by Wolves, pienso en el arte: el arte en la elaboración de una historia convincente, el arte en el diseño de producción fuera de este mundo, los efectos especiales y la cinematografía, el arte en las representaciones de nuestros actores de estos personajes memorables, y arte unido al legendario trabajo de Ridley Scott, Aaron Guzikowski y nuestro fenomenal equipo", dijo la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.

“Esta serie que encabeza las listas de éxitos combina a la perfección los sellos distintivos de ciencia ficción y terror de Ridley, al mismo tiempo que le ofrece a los fanáticos una de las historias más originales que hayan visto en algún tiempo. No puedo esperar a ver qué nos depara la temporada 2”, añadió.

Raised by Wolves se centra en la historia de dos androides encargados de criar niños humanos en un misterioso planeta. En ese escenario, a medida que la floreciente colonia de humanos amenaza con ser destrozada por diferencias religiosas, los androides aprenden que controlar las creencias de los humanos es una tarea bastante difícil.

Esta serie fue creada por Aaron Guzikowski (Prisoners) y es producida por Ridley Scott, quien además dirigió dos episodios de la primera temporada.

Todavía no hay una fecha de estreno para la segunda temporada de Raised by Wolves , pero el final del primer ciclo se estrenará el 1 de octubre en HBO Max, un streaming que aún no está disponible en Latinoamérica.