Ralf Jones y Clark Still protagonizan el nuevo adelanto de The King of Fighters XV

Desde SNK dieron a conocer un nuevo adelanto de The King of Fighters XV, el cual en esta ocasión se centra en dos personajes, Ralf Jones y Clark Still, quienes formarán parte del Team Ikari Warriors, junto con Leona.

Ralf Jones y Clark Still, tuvieron su primera aparición en The King of Fighters ’94, y desde ese momento ha estado presente en más de una decena de títulos. Con el anuncio de estos ya son 20 los luchadores presentados para el juego que se espera que llegue en algún punto de este año.

Hay que recordar que la última entrega principal que tuvo la franquicia fue The King of Fighters XIV, el cual fue lanzado en 2016 para PS4, y en 2017 llegó a PC y arcade.