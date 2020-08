Ratchet and Clank: Rift Apart tendrá un modo 4k y otro a 60 FPS en PS5

Ayer fue mostrado el primer gameplay de Ratchet and Clank: Rift Apart en PlayStation 5, tras lo cual desde Insomniac Games dieron a conocer que el juego, al igual que varios títulos de próxima generación, contará con dos modos, uno enfocado en la resolución y otro en la fluidez.

DEe esta forma, el modo resolución permitirá que el juego funcione con gráficos 4K, pero a 30 cuadros por segundo (fps), mientras que en el modo rendimiento contará con una menor resolución pero funcionará a 60 fps. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado la resolución que tendrá el juego al funcionar a 60 fps.

Cabe mencionar que varios juegos han apuntado que contarán con varios modos, uno enfocado en la resolución y otro en la fluidez, es más otro de los juegos del mismo estudio, Spider-Man: Miles Morales, también tendrá esta opción.

En el marco de la Gamescom, Sony presentó un primer vistazo al gameplay que tendrá el videojuego en la PS5, y lo puedes ver desde el siguiente enlace.