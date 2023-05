Ratchet & Clank: Rift Apart será el próximo juego de PlayStation en llegar a PC

The Last of Us Part 1 no tuvo el lanzamiento esperado en PC, sin embargo esto no frenará la llegada de títulos de PlayStation a PC. Es así como ahora se anunció que Ratchet & Clank: Rift Apart será el próximo juego en llegar a computador.

El juego será llevado a PC por Nixxes Software, quienes a través del blog de PlayStation señalaron que “Es un placer y un honor llevar esta franquicia icónica a nuevas audiencias. Si no has jugado un juego de esta serie antes, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es ideal para comenzar. El juego es un espectáculo visual perfecto para los que no están familiarizados con la saga, ya que se trata de una historia independiente que presenta dos personajes nuevos: Rivet y Kit”.

De acuerdo a lo que mencionaron, la versión de PC contará con ray tracing para reflejos, disponible en distintos niveles de calidad y para sombras en exteriores con luz natural.

Además contará con compatibilidad con resoluciones 21:9, 32:9 y 48:9, para que se puedan usar hasta tres monitores. “Todo esto es posible gracias a nuestros ingenieros, artistas y equipo de QA, quienes han analizado el juego y han ajustado todas las cinemáticas para garantizar la compatibilidad con relaciones de aspecto panorámicas”, agregan.

Junto con lo anterior es que se han desbloqueado los cuadros por segundo, además de que tendrá compatibilidad con tecnologías de escalado que mejoran el rendimiento. “Podrás elegir entre NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS y Temporal Injection, de Insomniac Games, y disfrutar de NVIDIA Reflex y de NVIDIA DLAA para mejorar la calidad de la imagen”.

Según se anunció el juego llegará el 26 de julio a Steam y Epic Games Store.