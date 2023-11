Realizan increíble corto live-action inspirado en Nausicaa de Hayao Miyazaki

Un increíble corto live-action a modo de homenaje a la película Nausicaa of the Valley of the Wind de Hayao Miyazaki ha sido lanzada recientemente.

El corto, creado por el cineasta Chris Tex y titulado Wind Princess, se extiende por 16 minutos y recrea el comienzo de la recordada película de Hayao Miyazaki estrenada en 1984.

Es así como el corto muestra a la heroína explorando el bosque gigante de hongos y encontrando el caparazón de Ohmu.

Este corto fue realizado en Brasil a modo de tributo al cineasta japonés y según mencionan en la descripción del video trabajaron en este por 7 años. “Este cortometraje independiente sin fines de lucro es íntegramente autofinanciado y fue realizado en Brasil como homenaje al gran artista Hayao Miyazaki, quien siempre ha sido una inspiración para mí”.

“No somos una gran empresa. Más bien somos un grupo de amigos que hemos estado trabajando en este proyecto durante casi 7 años, impulsados únicamente por nuestro amor por el arte”, agregan.